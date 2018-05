Последний день весны: 10 лучших треков мая, которые стоит услышать

Весна подошла к концу, и в мае свои работы представили после многолетней тишины сразу Snow Patrol и Arctic Monkeys, а украинская группа Latexfauna порадовал первым полноформатным альбомом. Мы уверены, что эти композиции имеют все шансы стать настоящими летними хитами, которые будут знать абсолютно все!

Среди всего музыкального многообразия сайт "24" выбрал 10 музыкальных премьер мая, которые считаем достойными вашего внимания. Включайте погромче и наслаждайтесь!

Читайте также: Весенние релизы: 10 лучших треков апреля, которые нельзя пропустить

Snow Patrol – Wildness (album)

Семь лет молчания, депрессия и алкоголь

Snow Patrol после колоссального успеха исчезла на целых 7 лет! Ирландские поп-рокеры столкнулись с кризисом, а их вокалист страдал от депрессии и наркотической зависимости. Это были непростые 7 лет молчания, но альбомом "Wildness" музыканты знаменовали преодолению этого периода. Музыканты не стали прятаться от собственных переживаний и проблем, а рассказали о них и своей борьбе. И это получило невероятное звучание!

В середине 2000-х Snow Patrol называли "новыми Coldplay". Два их альбома – "Final Straw" (2004) и "Eyes Open" (2006) были проданы многомиллионными тиражами, группа выпустила несколько международных хитов. Последующие альбомы имели более умеренный успех, а после выпуска в 2013 сборник лучших синглов – группа исчезла.

Snow Patrol – What If This Is All The Love You Ever Get? (смотрите видео)

Причиной затишья была депрессия лидера Snow Patrol Гари Лайтбоди, вызванная алкоголем, кокаиновой зависимостью и неспособностью писать новые песни. Седьмой альбом группы "Wildness" посвящен преодолению этих трудностей: треклист этой пластинки красноречиво рассказываем о том, как Лайтбоди заново нашел себя.

Слушая альбом, можно буквально физически ощутить, как себя чувствует Лайтбоди. Грусть в голосе – это то новое, что отличает данный альбом от всех предыдущих. И даже пусть группу обвиняют в том, что новых идей нет, а музыка "выгорела на солнце" – Snow Patrol никогда еще так не звучал. Неотесанная хрипота, обработанная в звуковом редакторе акустическая гитара и бэкграунд борьбы с самим собой – вот что несет альбом и вот что делает его особенным.

Snow Patrol – Wild Horses (смотреть видео)

В песнях Лайтбоди призывает разделить с ним горечь его жизни и потери. И ему хочется верить. К тому же, в течение мая на своем канале на YouTube группа публиковала клипы на треки с нового альбома. Этот тот случай, когда видеоряд только усиливает то, что мы слышим.

Альбом на Google Play

Альбом на iTunes

Arctic Monkeys – Tranquility Base Hotel & Casino (album)

Британская группа Arctic Monkeys презентовали новый альбом после пятилетнего затишья! Свой последний альбом группа презентовала еще в 2013 году. В этот период участники коллектива попробовали силы в других проектах (например, Алекс Тернер принял участие в дуэте "The Last Shadow Puppets", а Мэтт Хелдерс сотрудничать с Игги Попом).

Вообще новый альбом должен был быть сольной работой Алекса Тернера, но музыкантов из группы как-то уговорили на совместную работу, чтобы альбом вышел под именем Arctic Monkeys. Но то, что песни звучат довольно единолично – не забрать. Раньше за музыку и слова отвечал весь коллектив, теперь же только Тернер. Поэтому, можно ли назвать этот альбом именно Arctic Monkeys – еще тот вопрос.

Arctic Monkeys – Tranquility Base Hotel & Casino (смотреть видео)

Ровные, неспешные, богато аранжированные композиции заставляют обращать большее, чем обычно, внимание на исповедальное тексты песен. Обратной стороной такого подхода кажется отсутствие прямолинейных хитов – но это только на первый взгляд. Иностранные критики выделяют "Four Out Of Five", "One Point Perspective" и "Batphone".

В общем, если вы продолжаете ожидать повторения прыти "Whatever People Say I Am, that's What i'm Not" (12 лет!) или скучаете по скоростным рифам вроде "Brainstorm" от Arctic Monkeys – то "Tranquility Base Hotel & Casino", очевидно, не вызовет у вас ничего, кроме тоскливого зевка. Если же вы немного устали от громких самовосхвалений, готовы слушать и прислушиваться – то альбом может приятно удивить вас. Попробуйте и убедитесь сами.

Альбом на Google Play

Альбом на iTunes

Читайте также: Spring is coming: 10 лучших музыкальных новинок марта

Latexfauna – AJAHUASKA (album)

Украинский коллектив Latexfauna выпустил свой первый лонгплей "AJAHUASKA". В альбом вошли 11 композиций группы, которые были представлены ранее, и еще два бонусных трека. Поэтому с уверенностью можно сказать, что это альбом сплошных хитов.

Latexfauna – нетипичный группа для украинской сцены. Музыканты сумели гармонично соединить инди-звучание с изящным и вкусным суржиком. Много вопросов вызвала песня под названием "AJAHUASKA", в честь которой и был впоследствии назван альбом. Ведь слово созвучно с "аяваска" – это напиток, который имеет психотропный эффект, изготовляется коренными жителями верхней Амазонки. Но у фронтмена есть другое объяснение.

LATEXFAUNA – AJAHUASKA (FULL ALBUM)

"Это выдуманная история о несуществующем племени, которое хочет оставаться диким и никогда не становиться на путь индустриализации, чтобы не растерять своей связи с живой природой и внутренним животным миром. И так случилось, что все последующие треки каким-то образом поднимают тему свободы или гармонии", – комментирует фронтмент группы Дмитрий Зезюлин.

Весь альбом – это лучшее музыкальное сопровождение для того, чтобы встретить лето. "SLON", "SURFER" и "AUSTRALIA" перенесут вас на побережье океана и можно буквально почувствовать воздух, пропитанный свежестью и свободой (даже если вы сейчас едете в переполненной маршрутке". Довершением альбома стал уже известный ценителям творчества группы сингл "ALOE" – расслабленный трек про старость и одиночество, является заключительным не случайно. Именно изображение алоэ украсило обложку альбома, как символ растения аяхуаска в украинском быту.

Альбом на Google Play

Альбом на iTunes

Noize MC – Орфей & Эвридика (хип-хоп опера)

В последний день весной Noize MC презентовал нечто, что просто не вписывается в любые рамки! Сначала хип-хоп оперу сравнивали с альбомом Охххумирона "Горгород", но сравнение клеится так себе. Единственное, что есть у них общего – треки связаны между собой. Концептуально, возможно, здесь есть нечто подобное, но после прослушивания становится понятно, что каждая песня хип-хоп оперы – это неотъемлемый кусочек пазла в общей сюжетной линии, это нечто большее, чем просто песня с ссылкой на предыдущие композиции.

Хип-хоп опера от Noize MC содержит 30 треков! Из них несколько точно будут обречены на хитовый успех. На один из них – "Голос & Струны" – еще до релиза был снят клип.

Noize MC — Голос & Струны (смотреть видео)

Noize безумно проделал фантастическую работу. Сначала он составил материал, отрепетировал, потом переосмыслил и записал в студии, куда пригласил множество гостей. Кроме сюжета и музыкальной составляющей, Noize написал текст не только своих партий, но и почти всех "гостевых", в том числе и женских.

Первая и единственная (на сегодня) живая демонстрация хип-хопперы состоялась летом 2016 года в Москве, где зрители просто не понимали, как реагировать на происходящее. Именно поэтому помимо творческой составляющей, здесь очень важна работа менеджмента по внедрению материала в умы общественности. Как минимум, это хороший вариант для привлечения новых слушателей, в том числе и тех, кто далек от классического материала Noize MC.

Noize MC — Без нас (Орфей & Эвридика) feat. Leila (смотреть видео)

Поэтому "Орфей & Эвридика" действительно может стать релизом года. Однако, медийный успех хип-хоп оперы – пока под вопросом.

Voin Oruwu – Big Space Adventure (album)

На лейбле Private Persons 25 мая вышел полноценный альбом киевского продюсера Дмитрия Авксентьева, более известного как Koloah. Однако на этот раз он записался под другим своим псевдонимом – Voin Oruwu. Этот проект возник благодаря любви Дмитрия к кинематографу и мистике.

Вдохновившись собственной постапокалиптической историей, продюсер решил записать для нее саундтрек – и из этой идеи возник Voin Oruwu, в котором воедино смешались технологии, наука и искусство.

Дмитрий является постоянным участником одних из главных украинских мероприятий, вроде "Схемы", фестивалей Next Sound, "Лента" и Brave Factory Festival.

Альбома "Big Space Adventure" нет в свободном доступе, но отдельные композиции можно послушать на SoundCloud.

Читайте также: Последний день зимы: 10 лучших песен, которые еще надо услышать в феврале

YUKO – Re:Ditch (album)

Украинский электро-фолк дуэт YUKO решили не придумывать ничего нового и ... перевыпустить альбом 2017 года! Только не надо скептицизма, потому что у них получилось создать действительно хороший продукт!

"Re:Ditch" (2018) – это тот же "Ditch" (2017), но перевернутый вверх ногами другим звучанием. Альбом представляет собой ремиксы на каждую песню с альбома "Ditch" от разных артистов. На самом деле, прослушав два альбома под ряд – заметить сходство не так уж и легко, ведь "Re:Ditch" – это совершенно самостоятельный альбом.

Yuko – Маша (смотреть видео)

Если вы фанат электронной музыки – то вам точно понравится!

Альбом на Google Play

Альбом на iTunes

Mike Shinoda – Running From My Shadow

До релиза сольного альбома Майка Шиноды "Post Traumatic" осталось чуть меньше месяца. Пластинка поступит в продажу 15-го июня, но музыканту уже не терпится продемонстрировать нам новый материал.

Шинода выпустил уже седьмой сингл с будущего релиза и сразу же вместе с клипом. Композиция "Running From My Shadow" может многим напомнила творчество "Fort Minor", а также фанаты утверждают, что в песне услышали голос покойного Честера Беннингтона. Но официального подтверждения этому не прозвучало.

Mike Shinoda – Running From My Shadow (смотреть видео)

Если сравнивать последние работы Шиноды с его первым альбомом "The Rising Tied", то это абсолютно разные по звучанию и настроению вещи, что не удивительно, ведь прошло больше 10 лет.

Florence + The Machine – Hunger

Британская группа "Florence + The Machine" представила новую композицию "Hunger" и клип на нее. "Это песня о том, как мы ищем любовь там, где ее нет, и как попытки почувствовать себя менее одинокими изолируют нас еще больше", – так о композиции говорят сами музыканты.

Также они поделились подробностями новой пластинки – четвертый студийный альбом под названием "High as Hope" выйдет 29 июня. На пластинке появятся Kamasi Washington, Jamie xx, Sampha, Tobias Jesso Jr. и Kelsey Lu.

Florence + The Machine – Hunger (смотрите видео)

James Blake – Do not Miss It

Если вы слышали "If The Car Beside You Moves Ahead", то точно узнаете новый трек английского певца James Blake – "Do not Miss It" по вибрирующем вокалу и аранжировке в стиле "никуда не спешу".

Новый трек записан при участии Доминика Мейкер из электронного дуэта Mount Kimbie. "Do not Miss It" – это мрачная баллада, в которой сочетаются пианино, вокал, сэмплы и вокал со смещенной высотой тона.

Это уже второй трек представлен в 2018 году, но вот информации о новом альбоме пока что никакой не было. К песне тут же выпустили и лирикс-видео, стилизованное под набор текста в заметках iPhone.

Читайте также: 10 лучших музыкальных новинок января, которые стоит услышать

James Blake – don'T Miss It (смотреть видео)

Beach House – 7

Американский дрим-поп дуэт "Beach House" выпустил седьмой студийный лонгплей под названием "7". Выпуск альбома сопровождался релизом синглов "Lemon Glow" и "Black Car", а сама пластинка состоит из 11 треков.

За 12 лет существования группы они уже завоевали своих фанатов и своим новым альбомом хотели показать "другой подход к созданию музыки". Однако за такими громкими словами – другого подхода не нашлось. За эти 12 лет Beach House шлифовали и вытачивали свой стиль – и получалось у них это прекрасно! Новый альбом ничем не уступает прошлым работам, однако чего-то нового там нечего и искать.

BEACH HOUSE – "7" FULL ALBUM (смотреть видео)

Музыкантов критики обвиняют в том, что песни альбома скучные и невыразительные. Но несмотря на свою чрезмерную размеренность (возможно, это то, что музыканты называют "новым"?) песни оседают в голове, мелодия плавно перетекает из одной композиции в другую... А если подключить еще и психоделический ряд – то можно потеряться на все 50 минут.

"7" – альбом, который своими острыми чертами и взвешенностью, идет в одну ногу с классическим черно-белым кино. От этого лонгплея вы почувствуете удивление, преждевременную радость, постоянное напряжение и мир, что проносится вокруг со скоростью света.

Альбом на Google Play

Альбом на iTunes