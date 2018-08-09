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Музыка против футбола: в Украине уже второй матч УПЛ переносят из-за концертов на стадионах

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"Арена Львов"
"Арена Львов"

В то время как футбольные клубы не могут собрать полные стадионы на своих матчах, это вполне успешно делают музыканты. Следовательно, когда концерты и футбольные матчи накладываются, отдают предпочтение именно первым.

Сначала в матче 2-ого тура УПЛ одесский "Черноморец" на собственном стадионе в Одессе должен был принимать львовские "Карпаты". Игра была запланирована на 29 июля. Однако 28 июля на этом стадионе был запланирован концерт Олега Винника. Так, матч одесситов пришлось перенести во Львов ("Карпаты" первые четыре матча УПЛ сыграли на своем поле).

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История может повторится в 5-м туре УПЛ. 18 августа ФК "Львов" будет принимать донецкий "Шахтер". "Горожане" свои домашние матчи проводят на "Арене Львов". Но матч с "горняками" сыграют на стадионе "Украина". Ведь в тот же день на "Арене Львов" состоится концерт "Украинская песня".

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Теги: Новости спорта Футбол Шахтер ФК Львов УПЛ
Источник: 24 Канал
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