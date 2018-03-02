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Музыка весны: лучшие концерты на выходных 2-4 марта

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Афиша событий в Киеве на 2-4 марта
Афиша событий в Киеве на 2-4 марта / 24 Канал

С приходом весны хочется ярких эмоций, в частности, послушать хорошую музыку. Читайте дальше нашу афишу мероприятий 2-4 марта в Киеве.

Афиша событий в Киеве на 2-4 марта

LARA FABIAN

Дворец Украина

2-4 марта, 19:00

Стоимость: 550 - 5500 грн/купить билеты

Лара Фабиан – главный популяризатор французского шансона и просто невероятно талантливая певица, которой подпевает на концертах весь зал. Помимо выполнения уже знакомых хитов, во время выступления Лара представляет тринадцатый студийный альбом "Camouflage". Чувственный и нежный french-pop, что сделал певицу известной на весь мир, будет радовать ее украинских поклонников три дня подряд: со 2 по 4 марта.

Лара Фабиан

STAR ORCHESTRA: ЗЛАТА ОГНЄВІЧ

Caribbean Club

2 марта, 20:00

Стоимость: 290 - 1490 грн/купить билеты

Star & Orchestra – это масштабный художественный проект Caribbean Club, в рамках которого известные вокалисты Украины в сопровождении джаз-оркестра исполняют любимые хиты золотой эры в истории музыки. Весеннюю серию концертов откроет невероятная Злата Огневич. А вместе с ней Элла Фитцджеральд, Этта Джеймс и Арета Франклин. Готовьте ваши лучшие вечерние наряды и приходите 2 марта в Caribbean Club!

Злата Огневич

АНТОХА МС

‘Atlas

2 марта, 20:00

Стоимость: 650 грн/купить билеты

Презентация альбома "Советы для молодоженов" подойдет всем, кто хочет зарядиться хорошим настроением, потанцевать или прийти на концерт всей семьей. Антоха МС может стать мостом между поколениями, потому что центральные темы его песен – это семья, друзья и счастливый образ жизни. Концерт пройдет в киевском клубе "Atlas 2 марта, в 20:00!

Антоха МС

ALEKSEEV

Forsage Dance Club

2 марта, 23:00

Стоимость: 300 грн/купить билеты

За два года на сцене Alekseev не только стал обладателем десятка престижных музыкальных премий, но и создал уникальный творческий мир, который покорил сердца сотни тысяч украинцев. И несмотря на то, что певец сейчас активно готовится к "Евровидению-2018", на котором представит Беларусь, 2 марта в Forsage Dance Club он даст эксклюзивный клубный концерт. Танцевать начнем с 23:00 и до утра!

Alekseev

LORDS OF THE SOUND: Marvel vs. DC Comics

Дворец Спорта

3 марта, 18:00

Стоимость: 200 - 1000 грн/купить билеты

Лучший симфонический оркестр страны Lords of the Sound перевернул массовое представление о том, что инструментальная музыка – это скучный и устаревший жанр. Приятно, что несмотря на постоянные гастроли по миру, коллектив никогда не забывает об украинском слушателе. 2 марта во Дворце Спорта соберутся не только поклонники Lords of the Sound, но и все фанаты комиксов и фильмов о супергероях, ведь новая программа называется "Marvel vs. DC Comics"!

TAYANNA

Caribbean Club

3 марта, 19:00

Стоимость: 220 - 1100 грн/купить билеты

Tayanna уже второй год находится на слуху и не собирается останавливаться. В 2018 она начала с участия в национальном отборе песенного конкурса "Евровидение 2018", где стала фаворитом аудитории. В Caribbean Club певица поделится с фанатами новой концертной программой, а романтический музыкальный вечер в компании Tayanna станет отличным подарком вашей второй половинке.

Tayanna

ELUVEITIE

‘Atlas

4 марта, 19:00

Стоимость: 690 - 900 грн/купить билеты

Швейцарскую группу Eluveitie легче описать словами "folk-metal, смешанный с мелодичным death-metal". Необычно, не правда ли? Само название отсылает слушателя к древнему племени гельветов, которые во времена Римской Империи населяли северо-западную часть современной Швейцарии. В своем творчестве группа активно использует старинные народные инструменты, а тексты песен написаны на галльском языке. 4 марта концерт в "Atlas запустит машину времени и отправит меломанов в историческое музыкальное путешествие.

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Афиша Злата Огневич
Источник: 24 Канал
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