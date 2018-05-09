Музыкальные любимцы Кремля поздравят оккупированный Донбасс с "победой"

10 мая в оккупированном Луганске на Театральной площади состоится "праздничный концерт" по случаю так называемого Дня победы. Участие в этом действе, в частности, должны взять такие известные российские артисты, как Александр Маршал, Вика Цыганова, Олег Газманов и экс-лидер рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов.

Об этом пишет "Апостроф". Кроме того, ресурс обнародовал афишу мероприятия.

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Популярные российские артисты выступят в оккупированном Луганске 11 мая

Журналисты добавляют, что на следующий день, 11 мая, подобное произойдет уже в оккупированном Донецке, правда, концерт будет посвящен так называемому "дню республики".

По информации ресурса в столице Донбасса должны выступить все тот же Газманов, а также Алексей Гоман и девичья поп-группа "Фабрика".

11 мая пропагандистский концерт состоится в оккупированном Донецке

Кроме того, издание отметило, что Виктория Цыганова была участницей пропагандистских мероприятий, состоявшихся в Донецке 9 мая. Соответствующие фото певица выложила в соцсети.

Привезла портрет своего дедушки-фронтовика Александра Жукова. Он служил в пехотной разведке. Я очень мало с ним общалась, потому что он жил в Ленинградской области, а я – в Хабаровске. За всю жизнь мы виделись всего трижды: когда мне было пять лет, и уже после окончания университета. Он получил медаль "Солдатской славы" и много других наград. Он прошел до Будапешта, был ранен. Кроме этого, он участвовал в финской войне,

– рассказала исполнительница в комментарии одному из прокремлевских ресурсов.

Напомним, в 2018 году по случаю так называемого "дня защитника отечества" в оккупированном Донецке на "торжественном концерте" выступал мастодонт российской эстрады Александр Буйнов.