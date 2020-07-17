В МВД подготовили законопроект, который позволит соединить сеть частных и государственных видеокамер в одну систему наблюдения. Цель – существенно снизить уровень уличной преступности.

В частности, один из крупных ТРЦ Киева уже согласился подключить свои камеры к государственной системе. Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает 24 канал.

Читайте также Где посмотреть штрафы за нарушение ПДД: список

По борьбе с уличной преступностью. Я прошу всех владельцев ресторанов и торговых центров, подключайте ваши видеокамеры до систем "Безопасный город" ваших городов, чтобы мы могли увеличить количество камер,

– заявил Геращенко.

Сколько камер сейчас работают в Киеве

По его словам, только в Киеве работает сегодня 6700 видеокамер, установленных за деньги городского бюджета. В городах других стран общее количество камер достигает нескольких миллионов.

Какая польза будет от подключения частных камер

"Невозможно преступнику будет что-то сделать. Каждый его шаг будет виден из 10-ти точек. Мы стремимся к этому. Мы готовим закон, который будет называться "безопасное государство", - добавил замглавы МВД.

Интересно Как камеры автофиксации нарушений ловят подделчиков номеров: случай с Range Rover