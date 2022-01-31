В МВД пообещали поделиться первыми подробностями обстоятельств стрельбы на "Южмаше"

Министерство внутренних дел сформировало комиссию, которая будет расследовать обстоятельства трагедии на "Южмаше" в Днепре. Первые наработки обещают сообщить уже в начале февраля.

Такое заявление сделал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. По его словам, первые подробности представят еще до конца недели, то есть еще до 6 февраля.

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Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии

Енин подчеркнул, что в МВД стремятся понять, что привело к неправомерному применению нацгвардейцем Рябчуком огнестрельного оружия. Также в ведомстве хотят принять меры, чтобы не допустить повторения таких жутких случаев в будущем. "Мы нацелены на максимально эффективный результат", – заверил замминистра.

Чиновник уточнил, что в состав комиссии вошли представители различных отделов, секторов и направлений. Они, в частности, проверят реагирование на жалобы к руководителям воинской части, в которой случилась трагедия. Ведь, как сообщала нардеп Юлия Яцик, Рябчук предупредил драку между нацгвардейцами, зато из-за этого его начали травить и называть "стукачом".

Также комиссия проверит соблюдение порядка хранения, оборота и выдачи оружия в воинской части, а также факты и причины обращений военнослужащих в медицинские учреждения. Также выяснят, говорилось ли о неуставных отношениях. Чтобы выяснить, что происходит в коллективе, проведут анонимное анкетирование нацгвардейцев.

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