В МВД проверяют информацию о ранении мэра Бучи
Источник:Интерфакс-Украина
Мэр Бучи Анатолий Федорук мог быть ранен. Информацию проверяют в Министерстве внутренних дел.
Первым о ранении сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, однако подчеркнул, что информация еще не точна.
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"Ранен мэр Бучи, по предварительным данным. Сейчас мы проверяем", – сказал Денисенко.
Ситуация в Буче
Следует отметить, что в Буче сейчас сложная ситуация. Из-за вражеских действий там ранены многие дети. Оккупанты не дают их вывезти в больницу – некоторые по этой причине уже умерли.
Также в населённом пункте тяжелая ситуация с продуктами. Волонтеры 5 марта пытались подвезти людям гуманитарную помощь, но российские захватчики их расстреляли.
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