МВД усилит меры безопасности дорожного движения на украинских автодорогах – Сергей Яровой

В субботу, 21 июля, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в ходе срочного селекторного совещания, посвященного состоянию безопасности дорожного движения, заявил, что Министерство Внутренних Дел усилит контроль безопасности дорожного движения и увеличит количество контрольных пунктов на дорогах Украины.

Об этом сообщили в департаменте коммуникации МВД Украины.

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Отмечается, что первый заместитель министра внутренних дел поручил Национальной полиции до 23 июля утвердить и ввести в действие План неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения и снижения аварийности.

До 23 июля все руководители территориальных органов должны направить утвержденные планы выполнения мероприятий. В этом плане должны быть четкие и детальные меры, конкретные исполнители и сроки. В течение суток силы патрульной полиции и группы реагирования должны взять под контроль основные автомобильные дороги государственного и международного значения, места концентрации дорожно-транспортных происшествий и места с напряженным движением,

– сказал Сергей Яровой.

Он отметил, что в первую очередь это касается трасс в направлении Южных регионов и стран ЕС.

"Все наряды мы усиливаем военными и автотехникой Нацгвардии. Руководство полиции должно взять начальников территориальных органов технической безопасности "за кадык" и лично докладывать мне ежедневно. 24 августа проведем повторное совещание по этому вопросу", – добавил первый заместитель министра МВД.



21 июля прошло срочное селекторное совещание посвященное безопасности дорожного движения

Первый заместитель министра отдельно отметил, что с 17 апреля в Украине продолжается отработка "Перевозчик". Сотрудники полиции уже осмотрели более 185 тысяч автобусов, из них 7 625 используются для организованной перевозки групп детей. Выявлено около трех тысяч технически неисправных автобусов.

Заместитель председателя Национальной полиции, руководитель патрульной полиции Александр Фацевич предложил ряд шагов для усиления безопасности дорожного движения и предотвращения травмирования и гибели людей.

Ситуация критическая. И мы должны ее немедленно исправлять. У нас есть достаточно сил и средств. В среднем за сутки на патрулирование привлечено 1,5 тысячи патрульных и групп реагирования ГУНП,

– сказал Александр Фацевич.

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Он отметил, что начиная с 21 июля совместно с территориальными подразделениями Укртрансбезопасности будет организовано проведение совместной проверки соблюдения правил и условий перевозки граждан. Особое внимание будет уделяться автовокзалам, местам стоянки и отстою транспорта.

Фацевич отметил, что активизируется работа по выявлению нелегальных пассажироперевозчиков и начнем ликвидацию мест несанкционированных автостанций, а также отдельно будет осуществляться анализ аварийности по месту и времени совершения ДТП.

Напомним, что 20 июля стало черной датой для украинских дорог: в четырех ДТП в Николаевской, Житомирской, Хмельницкой областях и в Киеве погибло сразу 21 человек, из них 5 – иностранцы, граждане Беларуси. Еще более двух десятков человек попали в больницы.



Добавим, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сказал, что Верховная Рада должна проголосовать за закон об автоматической фиксации нарушений ПДД.