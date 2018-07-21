15:03
21 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
23°C 18°C
  • воскресенье
    24°C 18°C
  • понедельник
    24°C 17°C
  • вторник
    25°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Макаронная фабрика россиян. Кость от Путина
Вєсті Кремля
21:03, 20 июля
Вести.UA. Беда красного Пети. Пополнение ТОП-блогеров
Вєсті.UA
19:52, 20 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

МВД усилит меры безопасности дорожного движения на украинских автодорогах – Сергей Яровой

114 Читати новину українською
На украинских дорогах увеличат количество контрольных пунктов
На украинских дорогах увеличат количество контрольных пунктов / mvs.gov.ua

В субботу, 21 июля, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в ходе срочного селекторного совещания, посвященного состоянию безопасности дорожного движения, заявил, что Министерство Внутренних Дел усилит контроль безопасности дорожного движения и увеличит количество контрольных пунктов на дорогах Украины.

Об этом сообщили в департаменте коммуникации МВД Украины.

Читайте также: Столкновение автобуса и грузовика на Житомирщине: обнародовано число погибших детей

Отмечается, что первый заместитель министра внутренних дел поручил Национальной полиции до 23 июля утвердить и ввести в действие План неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения и снижения аварийности.

До 23 июля все руководители территориальных органов должны направить утвержденные планы выполнения мероприятий. В этом плане должны быть четкие и детальные меры, конкретные исполнители и сроки. В течение суток силы патрульной полиции и группы реагирования должны взять под контроль основные автомобильные дороги государственного и международного значения, места концентрации дорожно-транспортных происшествий и места с напряженным движением,
– сказал Сергей Яровой.

Он отметил, что в первую очередь это касается трасс в направлении Южных регионов и стран ЕС.

"Все наряды мы усиливаем военными и автотехникой Нацгвардии. Руководство полиции должно взять начальников территориальных органов технической безопасности "за кадык" и лично докладывать мне ежедневно. 24 августа проведем повторное совещание по этому вопросу", – добавил первый заместитель министра МВД.

Сергій Яровий, МВС, ДТП
21 июля прошло срочное селекторное совещание посвященное безопасности дорожного движения

Первый заместитель министра отдельно отметил, что с 17 апреля в Украине продолжается отработка "Перевозчик". Сотрудники полиции уже осмотрели более 185 тысяч автобусов, из них 7 625 используются для организованной перевозки групп детей. Выявлено около трех тысяч технически неисправных автобусов.

Заместитель председателя Национальной полиции, руководитель патрульной полиции Александр Фацевич предложил ряд шагов для усиления безопасности дорожного движения и предотвращения травмирования и гибели людей.

Ситуация критическая. И мы должны ее немедленно исправлять. У нас есть достаточно сил и средств. В среднем за сутки на патрулирование привлечено 1,5 тысячи патрульных и групп реагирования ГУНП,
– сказал Александр Фацевич.

Читайте также: Почему произошли смертельные аварии грузовиков с микроавтобусами: версия водителей фур 

Он отметил, что начиная с 21 июля совместно с территориальными подразделениями Укртрансбезопасности будет организовано проведение совместной проверки соблюдения правил и условий перевозки граждан. Особое внимание будет уделяться автовокзалам, местам стоянки и отстою транспорта.

Фацевич отметил, что активизируется работа по выявлению нелегальных пассажироперевозчиков и начнем ликвидацию мест несанкционированных автостанций, а также отдельно будет осуществляться анализ аварийности по месту и времени совершения ДТП.

Напомним, что 20 июля стало черной датой для украинских дорог: в четырех ДТП в Николаевской, Житомирской, Хмельницкой областях и в Киеве погибло сразу 21 человек, из них 5 – иностранцы, граждане Беларуси. Еще более двух десятков человек попали в больницы.

Добавим, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сказал, что Верховная Рада должна проголосовать за закон об автоматической фиксации нарушений ПДД.

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Полиция Дороги Министерство внутренних дел
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Україна та "тітушки": кого з головних фігурантів злочинів досі не покарано
сегодня, 15:00 Україна та "тітушки": кого з головних фігурантів злочинів досі не покарано
Сергій Лещенко
Усик – Гассиев: анонс финала Всемирной боксерской суперсерии
сегодня, 12:41 Усик – Гассиев: анонс финала Всемирной боксерской суперсерии
419
Добро без лиха чи лихо без добра: що українцям принесе новий закон про кредитування
сегодня, 12:01 Добро без лиха чи лихо без добра: що українцям принесе новий закон про кредитування
Блог Медіа 862
Динамо – Шахтер: анонс на матч Суперкубка Украины
сегодня, 13:06 Динамо – Шахтер: анонс на матч Суперкубка Украины
116
В Луганске жить нужно тихо и на два лагеря: здесь дом и там дом
сегодня, 08:15 В Луганске жить нужно тихо и на два лагеря: здесь дом и там дом
Ольга Черненко 1858
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины
 11 октября 2017 , 11:58
В НАТО признали, что наибольшая угроза Европы не беженцы, а Россия
 22 января 2016 , 07:03
В Крыму снова обыскивают крымских татар: над селами летают вертолеты
 11 февраля 2016 , 09:49
Рибери пропустит первую игру 1/8 ЛЧ против "Арсенала"
 10 февраля 2014 , 23:47
Сначала мы спали, а затем победили...незаслуженно. Обзор матчей 8-го тура Бундеслиги
 7 октября 2013 , 16:54
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук