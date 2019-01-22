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      МВД закупит самолеты украинского производства на огромную сумму

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      МВД закупит украинских самолетов на 450 миллионов долларов
      МВД закупит украинских самолетов на 450 миллионов долларов / mvs.gov.ua

      Министерство внутренних дел планирует за 5 лет приобрести 13 самолетов украинского производства для спасателей и нацгвардейцев. Ориентировочная стоимость контракта – 450 миллионов долларов.

      Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД

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      Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в рамках совместной с Укроборонпромом программы для задач Государственной службы с чрезвычайных ситуаций и Нацгвардии планируется закупка самолетов серии АН-74, АН-32 (П) и новейшие АН-178. Однако пока эти самолеты не запущены в серийное производство.

      Первые контракты на закупку двух самолетов АН-74 ТК 200 мы планируем подписать уже через два месяца и начать весной финансирование этой программы. Это пока первоочередная информация,
      – добавил Аваков.

      Стоит отметить, что ориентировочная стоимость контракта – 450 миллионов долларов. В планах – приобретение 10 самолетов новейшей модели АН-178 и одного АН-32 (П) для нужд ГСЧС, а также два самолета АН-74 ТК 200 с поставкой в 2020 – 2021 годах для НГУ.

      Мы начнем работать над этой программой уже весной. Мы хотим быть вполне уверены, что заводы Укроборонпрома смогут выполнить заказ такого объема,
      – заявил министр.

      Ранее 24 канал писал, что в МВД создана специальная рабочая группа для мониторинга законности избирательного процесса и работы с обращениями граждан и общественных организаций, а также сообщениями в СМИ и соцсетях.

      Теги: Новости Украины Деньги Нацгвардія ГСЧС авиация Арсен Аваков Министерство внутренних дел
      Источник: 24 Канал
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