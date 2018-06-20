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МВД запустило мобильное приложение для оценки работы полиции

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МВД презентовало мобильное приложение My Pol
МВД презентовало мобильное приложение My Pol / theparentcue.org

Министерство внутренних дел презентовало мобильное приложение My Pol, с помощью которого пользователь может оценить качество работы полицейского.

Об этом сообщается  на официальной странице МВД в Twitter.

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Отмечается, что используя приложение My Pol пользователь сможет:

  • Оценивать работу полицейских по номеру жетона;
  • Находить отделения полиции и медицинской помощи;
  • Получать актуальные новости полиции.

В случае, если гражданин нуждается в экстренной помощи, он может воспользоваться кнопкой SOS, отправив запрос на горячую линию полиции,
– говорится в приложении.

поліція, мвс, my pol

Приложение доступно для скачивания в магазинах Google Play и Apple Store

Также в приложении можно найти инструкцию для общения с сотрудниками полиции, где указано, как должен вести себя гражданин и работник правоохранительных органов в той или иной ситуации.

Приложение доступно для мобильных устройств на базе операционных систем Android и iOS.

Теги: Новости Украины Техно Приложения Информационные технологии Министерство внутренних дел Полиция
Источник: 24 Канал
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