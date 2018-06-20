МВД запустило мобильное приложение для оценки работы полиции
Министерство внутренних дел презентовало мобильное приложение My Pol, с помощью которого пользователь может оценить качество работы полицейского.
Об этом сообщается на официальной странице МВД в Twitter.
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Отмечается, что используя приложение My Pol пользователь сможет:
- Оценивать работу полицейских по номеру жетона;
- Находить отделения полиции и медицинской помощи;
- Получать актуальные новости полиции.
В случае, если гражданин нуждается в экстренной помощи, он может воспользоваться кнопкой SOS, отправив запрос на горячую линию полиции,
– говорится в приложении.
Приложение доступно для скачивания в магазинах Google Play и Apple Store
Также в приложении можно найти инструкцию для общения с сотрудниками полиции, где указано, как должен вести себя гражданин и работник правоохранительных органов в той или иной ситуации.
Приложение доступно для мобильных устройств на базе операционных систем Android и iOS.