МВД запустило мобильное приложение для оценки работы полиции

Министерство внутренних дел презентовало мобильное приложение My Pol, с помощью которого пользователь может оценить качество работы полицейского.

Об этом сообщается на официальной странице МВД в Twitter.

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Отмечается, что используя приложение My Pol пользователь сможет:

Оценивать работу полицейских по номеру жетона;

Находить отделения полиции и медицинской помощи;

Получать актуальные новости полиции.

В случае, если гражданин нуждается в экстренной помощи, он может воспользоваться кнопкой SOS, отправив запрос на горячую линию полиции,

– говорится в приложении.

Приложение доступно для скачивания в магазинах Google Play и Apple Store

Также в приложении можно найти инструкцию для общения с сотрудниками полиции, где указано, как должен вести себя гражданин и работник правоохранительных органов в той или иной ситуации.

Приложение доступно для мобильных устройств на базе операционных систем Android и iOS.