В МВФ назвали условия дальнейшего сотрудничества с Украиной после отставки Смолия
В июне Украина получила первый транш по новой 18-месячной программе финансирования, когда главой НБУ был еще Яков Смолий. Для дальнейшего сотрудничества Украина должна сохранить независимость НБУ, а также не отходить от принципов инфляционного таргетирования и плавающего валютного курса.
Представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил в интервью изданию LIGA.net, что именно такие условия сотрудничества заложены в программе Stand-by.
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Люнгман убежден, что модель управления НБУ и система управления монетарным и финансовым секторами отвечают экономическим интересам Украины.
По словам представителя МВФ, взвешенная денежно-кредитная, валютная и финансовая политика имеют чрезвычайно положительное влияние на долгосрочное экономическое развитие.
Но мы также знаем, что иногда хорошая политика непопулярна, а некоторые политики стремятся стимулировать быстрый рост,
– добавил он.
Йоста Люнгман пояснил, что безответственная политика Нацбанка приводит к:
- высокой инфляции,
- нестабильности валютного курса,
- проблемам в финансовом секторе,
- низкому уровню экономического роста,
- высокому уровню безработицы.
Именно это МВФ "наблюдал во время прошлых кризисов в Украине". Однако сейчас по всем критериям Национальный банк отлично делает свое дело и эффективно выполняет свои задачи, как определено в Конституции и законе о НБУ.
Представитель МВФ отметил, что сейчас инфляция низкая, международные резервы высокие, а банковский сектор в хорошей форме. Это создало предпосылки для устойчивого экономического роста.
Что известно о программе сотрудничества Украины с МВФ: коротко
- 21 мая МВФ и Украина окончательно договорились о новой программе кредитования Stand-By Arrangement (SBA).
- 9 июня в МВФ приняли решение о выделении Украине 5 миллиардов долларов по новой 18-месячной программе финансирования. Деньги должны пойти на борьбу с последствиями коронавируса.
- Украина полностью получила уже 2,1 миллиарда долларов первого транша от МВФ. Первый транш вместе с поступлением связанной финансовой помощи от ЕС уже увеличил международные резервы до 28,7 миллиарда долларов.