В июне Украина получила первый транш по новой 18-месячной программе финансирования, когда главой НБУ был еще Яков Смолий. Для дальнейшего сотрудничества Украина должна сохранить независимость НБУ, а также не отходить от принципов инфляционного таргетирования и плавающего валютного курса.

Представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил в интервью изданию LIGA.net, что именно такие условия сотрудничества заложены в программе Stand-by.

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Люнгман убежден, что модель управления НБУ и система управления монетарным и финансовым секторами отвечают экономическим интересам Украины.

По словам представителя МВФ, взвешенная денежно-кредитная, валютная и финансовая политика имеют чрезвычайно положительное влияние на долгосрочное экономическое развитие.

Но мы также знаем, что иногда хорошая политика непопулярна, а некоторые политики стремятся стимулировать быстрый рост,

– добавил он.

Яков Смолий вечером 1 июля подал в отставку с должности главы Национального банка Украины. Причиной отставки Смолий назвал систематическое политическое давление на руководство НБУ.

Йоста Люнгман пояснил, что безответственная политика Нацбанка приводит к:

высокой инфляции,

нестабильности валютного курса,

проблемам в финансовом секторе,

низкому уровню экономического роста,

высокому уровню безработицы.

Именно это МВФ "наблюдал во время прошлых кризисов в Украине". Однако сейчас по всем критериям Национальный банк отлично делает свое дело и эффективно выполняет свои задачи, как определено в Конституции и законе о НБУ.

Представитель МВФ отметил, что сейчас инфляция низкая, международные резервы высокие, а банковский сектор в хорошей форме. Это создало предпосылки для устойчивого экономического роста.

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