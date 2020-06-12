МВФ пересмотрел курс гривны к доллару на 2020 – 2025 годы: какой прогноз теперь
Международный валютный фонд ухудшил прогноз курса гривны на период до 2025 года. На 2020 год МВФ закладывает в свои расчеты курс на уровне 30 гривен за доллар.
МВФ обновил прогноз на курс в 2020 году
Ухудшение прогноза по курсу гривни к доллару зафиксировали в данных меморандума Украины с МВФ.
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Согласно информации в тексте меморандума, номинальный ВВП Украины в 2020 году останется на уровне 130,3 миллиарда долларов. В гривнах этот показатель составит – 3 908 миллиардов гривен. Это означает, что организация закладывает в свои расчеты курс на уровне 30 гривен за доллар.
Какой курс фонд прогнозирует на 2021 – 2025 годы
- в 2021 году фонд ожидает курс на уровне 28,9 гривны за доллар;
- в 2022 – на уровне 28,6 гривны за доллар;
- в последующие три года курс закладывают стабильный – 28,7 гривны за доллар.
Обратите внимание! В октябре 2019 года МВФ обновил прогноз по курсу гривны к доллару. Тогда фонд ожидал в 2020 году курс 27, 72 гривны за доллар. И падение стоимости гривны на 3 копейки каждый год до 2025.
Что известно о курсе гривны к доллару в Украине
- Ранее курс на уровне 30 гривен за доллар в 2020 году прогнозировало и украинское правительство.
- На основе этого курса рассчитали доходы государственного бюджета, в частности, от акцизов и таможенных сборов.
- На 12 июня, НБУ установил официальный курс: за доллар нужно отдать 26 гривен 59 копеек.
МВФ утвердил меморандум с Украиной: детали
- Международный валютный фонд 10 июня утвердил финансовый меморандум с Украиной.
- Речь идет об условиях 18-месячной программы stand-by. Согласно документу, Украина получит 5 миллиардов долларов.
- После выделения первого транша в размере 2,1 миллиарда долларов запланированы еще четыре этапа пересмотра программы.