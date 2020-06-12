Международный валютный фонд ухудшил прогноз курса гривны на период до 2025 года. На 2020 год МВФ закладывает в свои расчеты курс на уровне 30 гривен за доллар.

МВФ обновил прогноз на курс в 2020 году

Ухудшение прогноза по курсу гривни к доллару зафиксировали в данных меморандума Украины с МВФ.

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Согласно информации в тексте меморандума, номинальный ВВП Украины в 2020 году останется на уровне 130,3 миллиарда долларов. В гривнах этот показатель составит – 3 908 миллиардов гривен. Это означает, что организация закладывает в свои расчеты курс на уровне 30 гривен за доллар.

Какой курс фонд прогнозирует на 2021 – 2025 годы

в 2021 году фонд ожидает курс на уровне 28,9 гривны за доллар;

году фонд ожидает курс на уровне 28,9 гривны за доллар; в 2022 – на уровне 28,6 гривны за доллар;

– на уровне 28,6 гривны за доллар; в последующие три года курс закладывают стабильный – 28,7 гривны за доллар.

Обратите внимание! В октябре 2019 года МВФ обновил прогноз по курсу гривны к доллару. Тогда фонд ожидал в 2020 году курс 27, 72 гривны за доллар. И падение стоимости гривны на 3 копейки каждый год до 2025.

Что известно о курсе гривны к доллару в Украине

Ранее курс на уровне 30 гривен за доллар в 2020 году прогнозировало и украинское правительство .

. На основе этого курса рассчитали доходы государственного бюджета, в частности, от акцизов и таможенных сборов.

На 12 июня, НБУ установил официальный курс: за доллар нужно отдать 26 гривен 59 копеек.

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