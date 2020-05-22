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МВФ и Украина договорились о кредите на 5 миллиардов долларов

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Украина и МВФ достигли новой договоренности по кредитованию
Україна та МВФ досягли нової домовленості щодо кредитування / Колаж 24 каналу

5 миллиардов долларов на 18 месяцев – таковы условия новой программы сотрудничества Украины и МВФ. Первый транш можно ожидать к концу мая, если руководство и исполком Фонда оперативно подпишут договоренности.

О согласовании предварительного текста договора ("staff level agreement") новой программы Stand By Украины и МВФ сообщила пресс-служба Фонда на официальном сайте 21 мая.

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Договоренность есть, ее еще должны подписать, но это дело недель

  • В сообщении не идет речь о каких-либо дополнительных условиях – договоренность только должны подписать руководители МВФ и его исполнительный комитет. Сделать это обещают "в ближайшие недели".

По условиям программы, Украина должна получить 5 миллиардов долларов на 18 месяцев

  • Глава миссии МВФ в Украине Иванна Владкова Холлар подчеркнула, что эти деньги должны пойти на поддержку платежного баланса (проще говоря, на выплату других кредитов, которые брали раньше) и поддержку госбюджета.

К важным структурным реформам Украина вернется после кризиса и пандемии

На это рассчитывают в Международном валютном фонде.

  • В переводе с "дипломатического языка", это фактически намек на то, что договоренности о лучшей программе – на более долгий срок, на большую сумму и на меньшие проценты – не удалось достичь не из-за Украины и не из-за Фонда, а из-за коронавируса.

Ранее, напомним, длительное время говорилось о программе кредитования на три года и на сумму от 5,5 до 8 или даже 10 миллиардов долларов.

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Добавим, что буквально накануне вечером Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о банковской деятельности (так называемый "антиколомойский") и о поправках в Налоговый кодекс.

Фактически, этим он выполнил последние предварительные условия, которые выдвигали со стороны МВФ для открытия новой программы кредитования.

Автор: Олесь Друкач
Теги: Транш МВФ МВФ Кредит Новости Украины
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