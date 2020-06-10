Совет директоров МВФ во вторник, 9 июня, принял решение о выделении Украине 5 миллиардов долларов по новой 18-месячной программе финансирования. Деньги должны пойти на борьбу с последствиями коронавируса.

Детали от Милованова

Сначала информацию об утверждении новой прогармы обнародовал бывший министр экономики Тимофей Милованов. По его словам, это неофициальные данные. Соответствующий сообщение появилось в Facebook .

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Милованов отметил, что новая программа сотрудничеств р ассчитана на короткий срок – 18 месяцев . В ее рамках Фонд выделит Украине 5 миллиардов долларов.

Программа открывает доступ к другому финансирования. Это позволит закрыть потребности бюджета и пройти экономический кризис этого года с минимальными потерями,

– отметил бывший министр.

Он добавил, что этот заем от МВФ собственно и является займом в общем понимании. В то же время Фонд предложил низкие проценты, которые как раз нужны Украине во время кризиса.

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Что говорят в МВФ

Впоследствии МВФ на своем сайте официально заявил об утверждении новой 18-месячной программы сотрудничества с Украиной. Деньги будут предоставлять Украине в рамках механизма кредитования Stand By Arrangement (SBA).

По данным Фонда, уже в июне Киев получит первый транш размером 2,1 миллиарда долларов . Остальная сумма будет поэтапно разделена еще на 4 транша.

В МВФ подчеркнули, они утвердили новую программу, для того, чтобы Украина смогла преодолеть проблемы, спровоцированные пандемией коронавируса.

А именно:

удовлетворить большие потребности в платежном балансе и фискальном финансировании,

поддержать бюджет,

сохранить достигнутое,

продвинуть небольшой набор ключевых структурных реформ.

Таким образом, страна сможет возобновить рост и реформы после завершения кризиса.

Опыт Украины в стабилизации экономики за последние 5 лет был сильным. Однако, необходимы дополнительные усилия по проведению реформ для обеспечения устойчивого и всестороннего роста. Вспышка пандемии COVID-19 значительно ухудшила перспективы и переориентировала государственную политику на сдерживание и стабилизацию,

– отметили в МВФ.

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Какие события этому предшествовали

21 мая Украина и МВФ окончательно договорились о новой программе кредитования Stand By Arrangement (SBA). Это произошло буквально через несколько часов после подписания Зеленским "антиколомойського" закона о банках.

Ранее МВФ и Украина обсуждали другую программу финансирования из-за кризисной ситуации – так называемую программу EFF. Она изначально предполагала 5,5 миллиарда долларов кредита. Затем говорилось о 8 миллиардах в течение трех лет, 5 из которых Украина получила бы до конца 2021 года.