Измена или победа: что означает изменение программы кредитования МВФ

МВФ и Украина обсуждают другую программу финансирования из-за кризисной ситуации. Ее легче получить, но сумма помощи существенно уменьшается.

Украина лишь ведет переговоры о получении программы финансирования от МВФ. Пока склоняются к новой программе standby. Чем отличаются программы и какие последствия это окажет на экономику Украины и принятие "антиколомойського" закона – в материале 24 канала.

Важно Бой с Коломойским: чего ждать, если украинцы проиграют

Чем отличаются программы standby и EFF

Разница заключается в сумме, продолжительности, условиях предоставления и назначении.

Назначение

Программа EFF предназначена для проведения структурных реформ в экономике. Деньги идут в золотовалютные резервы. Именно поэтому требованиями от МВФ было проведение земельной реформы, принятие закона о невозврате банков бывшим владельцам, урегулирование тарифной политики. Эта программа предназначена для развития экономики в перспективе.

Зато программа standby предоставляется странам в кризисные времена для урегулирования текущих проблем, решение небаланса бюджета. То есть эту программу можно использовать для покрытия части бюджета.

Условия предоставления

Условия получения расширенной программы EFF сложнее, ведь нужно принять ряд реформ перед утверждением программы, а потом еще могут быть требования перед предоставлением отдельных траншей. Программу должны были утвердить еще несколько месяцев назад, но из-за невыполнения Украиной требований, ее все откладывали. В частности, крупнейшим камнем преткновения был "антиколомойский" закон, который еще до сих пор не приняли. Его должны рассмотреть во втором чтении 13 мая.

Поскольку возможность замены программ пока лишь обсуждают, то неизвестны условия предоставления программы standby. Однако представитель Украины в МВФ Рашкован утверждает, что эту программу Украине будет легче получить, ведь она не требует структурных реформ.

Условия получения этих средств в течение 2020 – 2021 годов является легче, чем получение тех же 5 миллиардов долларов в рамках программы EFF, поскольку не требует "титанических" усилий по продвижению структурных реформ,

– уверяет представитель Украины МВФ.

Продолжительность программы

Программы EFF обычно предусмотрены на 4 года. Украина и МВФ обсуждали трехлетнюю программу.

Программы standby короче, обычно до 2 лет. Пока обсуждают возможность предоставления такой программы продолжительностью в 18 месяцев.

Сумма

Программа EFF изначально предусматривала 5,5 миллиарда долларов кредита. Потом речь шла про 8 миллиардов в течение трех лет, 5 из которых Украина получила бы до конца 2021.

Программа standby, которую обсуждают, предусматривает 5 миллиардов долларов на 18 месяцев. То есть сумму, которую получит Украина в течение следующих 1,5 года не меняется. Однако общая сумма существенно меньшая.

"Программа EFF, которую мы обсуждали до этого, была на 3 года и на сумму 8 миллиардов долларов. В рамках этой программы в течение следующих 18 месяцев, к концу 2021 года мы планировали получить от МВФ 5 миллиардов долларов и оставшиеся 3 миллиарда планировалось получить в 2022-2023 годах. В рамках новой программы Standby мы обсуждаем в течение следующих 18 месяцев получения тех же 5 миллиардов от МВФ", – написал Рашкован.

Мнение эксперта МВФ держит украинскую власть на коротком поводке

Повлияет ли изменение программы на принятие "антиколомойского закона"

Одним из главных требований и задержек предоставления программы кредитования EFF от МВФ было принятие закона о невозврате банков бывшим владельцам или так называемый "антиколомойський" закон.



Требование относительно "антиколомойського" закона остается / Скриншот видео

Что предусматривает законопроект о банкахЗаконопроект о банках, или так называемый "антиколомойський" законопроект предусматривает, что начатые процессы выведения с рынка неплатежеспособных банков не могут быть остановлены судебными решениями. Законопроект называют "антиколомойським" из-за того, что он фактически направлен на невозможность вернуть Коломойскому национализированный "Приватбанк".

Эксперт по экономике Борис Кушнирук в комментарии 24 канала заявил, что условие принятия "антиколомойського" закона останется в любом случае, это standby, или это расширенное финансирование. Об этом заявил во время заседания Налогового комитета ВР министр финансов Сергей Марченко.

13 мая Верховная Рада проведет внеочередное заседание, на котором могут рассмотреть этот законопроект во втором чтении. Напомним, что принятие закона пытались заблокировать путем правочного спама. К законопроекту внесли рекордные 16 тысяч поправок. Однако Рада проголосовала за специальную процедуру. Комитет рассмотрел все правки и сгруппировал их. Теперь законопроект смогут рассмотреть в Раде в течение дня.

Какие риски несет изменение программ

Программа EFF была лучшей для Украины, потому что открывала дорогу к более стабильному финансированию МВФ на более длительный срок, потому что 18-месячная программа standby – это ни о чем. Она не позволяет так широко планировать,

– считает Борис Кушнирук.

Основное преимущество программы standby в том, что ее легче получить. Об этом заявил представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован.

"Условия получения этих средств в течение 2020-2021 годов легче, чем получение тех же $5 млрд в рамках программы EFF, поскольку не требует «титанических» усилий по продвижению структурных реформ", – пишет Рашкован.

С тем, что программу standby легче получить, соглашается и эксперт Борис Кушнирук, но отмечает, что это будет иметь негативные последствия для бюджета, поскольку этот кредит придется погасить до конца 2021. Зато программа EFF дала бы Украине почти вдвое большую сумму и вдвое больше времени для ее погашения.

Если деньги идут на покрытие дефицита государственного бюджета, то потом именно из бюджета эти деньги надо вытащить и вернуть. А как? Их физически не будет. У меня большой вопрос в способности Украины вернуть эти деньги до окончания программы: слишком большой дефицит (300 миллиардов гривен) и мы еще не понимаем будем ли в состоянии финансировать даже самые необходимые расходы в последующие годы,

– прогнозирует Кушнирук.

Что будет дальшеВ МВФ отмечают, что к обсуждению программы EFF могут вернуться через 1,5 года и таким образом Украина получит в сумме больший кредит, чем предполагалось изначально. Но Борис Кушнирук утверждает, что нельзя загадывать наперед. Неизвестно, какой будет ситуация украинской и мировой экономики через 2 года, а потому судьба будущей программы EFF под вопросом.

Украина уже несколько месяцев ведет переговоры с МВФ относительно программы, которые почти безрезультативны пока мы не выполним все требования. Поэтому прогнозы, что через 1,5-2 года удастся договориться о новой программе, – оптимистичны.

Советуем ознакомиться Дефицит бюджета 2020: будет ли печатать Украина деньги

Кредит от МВФ открывает новые возможности

Летом и осенью на рынок международных ресурсов выльется "фантастическая сумма". Борис Кушнирук ранее в комментарии 24 канала утверждал, что США выпускает помощь на 2 триллиона долларов, так же крупную сумму выпускает на рынок ЕС. Часть этих денег будет в руках финансовых институций, то есть банков. При таких обстоятельствах деньги можно будет одолжить у них и удержать дефицит бюджета на приемлемом уровне. И в основе всего лежит сотрудничество с МВФ.

Если будет сотрудничество с МВФ, тогда будет доверие внешних кредиторов и Украина сможет продолжить делать заимствования в условиях кризиса,

– рассказал Кушнирук.

Кредит от МВФ не спасет экономику Украины, но он откроет двери к другим кредиторам. И этого все равно не будет достаточно, чтобы покрыть дефицит бюджета.

После утверждения новой программы МВФ Украина получит дополнительные средства помощи со стороны международного сообщества, рассказал представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован.

Программа standby – 3,5 миллиарда долларов (+1.5 миллиарда долларов в 2021 году)

долларов (+1.5 миллиарда долларов в 2021 году) Bilateral финансирование от других стран, привязано к программе МВФ – 0,4 миллиарда долларов;

долларов; Программа DPL Всемирного Банка – 1 миллиард долларов;

долларов; Средства от Всемирного банка на помощь системе здравоохранения – 0,15 миллиарда долларов;

долларов; Макрофинансовая помощь от ЕС второй транш 0,6 миллиарда долларов;

долларов; Новая макрофинансовая помощь от ЕС – 1,3 миллиарда долларов.

То есть в целом Украина в этом году сможет позаимствовать менее 7 миллиардов долларов. Напомним, что дефицит бюджета заложили в размере почти 300 миллиардов – это более 11 миллиардов долларов.

Обратите внимание Кредит от МВФ: достаточно ли этого, чтобы спасти экономику Украины

Программу EFF уже заменяли на standby

Предыдущая программа Украины с МВФ также была в формате standby и длилась 14 месяцев. Она закончилась 18 февраля 2020 года и была рассчитана на 3,9 миллиарда долларов.

Но сначала это должна была быть программа EFF. Ее заменили в 2018. Как пояснили в правительстве, передает 112 канал, перед страной встал ряд вызовов, обусловленных усилением давления от российской агрессии, президентскими и парламентскими выборами в 2019 году и необходимостью обеспечения пиковых выплат по внешнему долгу.