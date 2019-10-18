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      МВФ готовит для Украины новую программу: что она предполагает

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      Миссия МВФ прибудет в Украину в ближайшие несколько недель
      Миссия МВФ прибудет в Украину в ближайшие несколько недель / golos.ua

      Новая программа МВФ для Украины в формате расширенного финансирования (EFF) рассчитана на три года. Она будет направлена на сохранение макроэкономической стабильности Украины и внедрение глубоких структурных реформ.

      Перед тем, как договориться с Украиной о новой программе, МВФ обращает внимание на земельную реформу в стране, преодоление коррупции, а также усилия, направленные на большую открытость рынка, рассказал Укринформу директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен. При этом он не уточнил, о какой общей сумме говорится в новой программе для Украины.

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      "Мы еще не обсуждали сумму, поэтому я пока ничего не могу сказать об этом", – сказал директор Европейского департамента МВФ.

      Он отметил, что диалог с украинским правительством продолжается в позитивном ключе. А МВФ в течение следующих нескольких недель может направить миссию в Украину для обработки деталей по реформам.

      Последний раз миссия МВФ побывала в Киеве 12-26 сентября 2019 года. Тогда начались переговоры о новой трехлетней программе поддержки Украины в рамках механизма расширенного финансирования. После этого в НБУ заявляли, что Украине следует заключить новую долгосрочную программу сотрудничества с МВФ на общую сумму 5-10 миллиардов долларов.

      Предварительная программа кредитования МВФ для Украины stand-by была утверждена в конце 2018 года и рассчитана на 14 месяцев. Она предусматривала выделение 3 траншей. Первый и единственный транш от МВФ по этой программе Украина получила 21 декабря 2018 года.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Реформы Деньги Транш МВФ МВФ
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