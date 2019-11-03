16:18
3 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Почему "Джокер" не понравился министру РФ. Киркоров должен отдать долги
      Вєсті Кремля
      19:48, 2 ноября
      Вести.UA. Жир: Какие планы у Трампа на Зеленского. Что фермер Тимофийчук делает в Раде
      Вєсті.UA
      18:15, 2 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Блоги Екатерина Одарченко
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Екатерина Одарченко

      МВФ и Украина: история непростых отношений

      127
      Почему Украина должна прекратить практику займов
      Почему Украина должна прекратить практику займов / ua.news

      История взаимоотношения Украины и Международного валютного фонда началась в 1992 году, когда Украина стала членом фонда. Первый займ был произведен в 1994-1995 годах, на сумму 700 млн долларов на поддержку платежного баланса страны.

      За следующие 25 лет было заключено 10 кредитных соглашений. Два из них предусматривали применение механизма расширенного финансирования, а остальные восемь – механизм stand-by – "наготове". По этим соглашениям Украина могла получить почти 5,15 млрд SDR (Special Drawing Rights – "специальные права заимствования", СДР, валюта заимствования на основе "корзины" главных валют), однако получила меньше половины – лишь 21,9 млрд SDR (более 31,5 млрд долларов).

      Читайте также: Деньги от Евросоюза: в правительстве рассказали получит ли Украина финансовую помощь от ЕС

      Только по одному кредитному соглашению, заключенному в мае 1996 года, Украина полностью "выбрала" выделенные МВФ деньги – почти 600 млн SDR.

      Плотные взаимоотношения Украины с МВФ продолжались вплоть до 2010 года. При власти Януковича страна вобрала в себя наименьшее количество займов МВФ – около четверти от обещанных 15 млрд долларов. Причиной тому было невыполнение Украиной своих обязательств, а именно речь шла рыночных ценах на газ для населения.

      Тогда правительство Азарова не растерялось и пошло за помощью к "восточному партнеру". В декабре 2013 года, когда в Киеве уже начался Майдан, Янукович в Москве подписывал соглашение о 15-миллиардном займе у России.

      После побега Януковича, аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, Украина вновь просит финансовую помощь у МВФ. В 2014-2015 годы МВФ становиться крупнейшим кредитором Украины. Несмотря на это, экономика Украины быстро падает, и в марте 2015 года была согласована новая программа на рекордную сумму в 12,348 млрд SDR.

      Сейчас, с приходом к власти Владимира Зеленского, ситуация зависимости от траншей нисколько не поменялась, а премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал новые соглашения с МВФ. На данный момент, по подсчетам НБУ, в 2019-2020 годах мы должны выплатить с процентами 17 млрд долларов.

      Отношение украинцев к МВФ

      Несмотря на неразлучные отношения каждой украинской власти с МВФ, украинский народ абсолютно не испытывает сантиментов по отношению к фонду. Так, по результатам проведенным фондом "Демократические инициативы" и Киевским международным институтом социологии (КМИС) опроса, более половины (53,3 %) украинцев считают негативным влияние МВФ на Украину. Еще больше (74,5 %) считают негативным влияние России.

      Таким образом, в Украине прослеживается огромный запрос населения на поддержание реальной независимости страны и отсутствие внешнего управления. Для этого, естественно, Украина должна прекратить практику займов, которые устанавливают абсолютно неприличные долговые обязательства, а приоритет национальных интересов должен стать основным курсом в решении вопросов международной политики.

      Важно! Браво, Беня: как Коломойский шантажирует страну, – Фурса

      blog_ava
      Гороскоп на неделю 4–10 ноября 2019 для всех знаков Зодиака
      сегодня
      3036
      Автор: Екатерина Одарченко
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации МВФ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      МВФ и Украина: история непростых отношений
      сегодня , 16:00 МВФ и Украина: история непростых отношений
      Катерина Одарченко 126
      Путін лобіює ще один газопровід в обхід України, – Rzeczpospolita
      сегодня , 12:01 Путін лобіює ще один газопровід в обхід України, – Rzeczpospolita
      Світові Медіа 11183
      Если Украина выведет 10% денег из тени, то нам не придется занимать: мнение эксперта
      сегодня , 07:00 Если Украина выведет 10% денег из тени, то нам не придется занимать: мнение эксперта
      Ірина Поліщук 397
      Как уберечься от сезонной простуды: интересные советы
      2 ноября , 22:00 Как уберечься от сезонной простуды: интересные советы
      Леонід Петров 1165
      Двопартійність на орбіті, або В Україні вимальовуються дві фундаментальні ідеології
      2 ноября , 19:00 Двопартійність на орбіті, або В Україні вимальовуються дві фундаментальні ідеології
      Блог Соцмережі 1911
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук