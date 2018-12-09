МВФ назначил дату заседания совета директоров относительно транша Украине

Заседание совета директоров Международного валютного фонда о предоставлении Украине очередного кредита состоится 18 декабря.

Об этом сообщили на сайте Фонда.

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19 октября уполномоченный персонал МВФ достиг соглашения с Украиной относительно новой программы поддержки экономической политики stand-by (SBA). Новое 14-месячное соглашение предусматривает 3,9 миллиарда долларов для Украины, и "послужит основой для экономической политики власти в 2019 году".

Ранее в Международном валютном фонде заявили, что рассмотрение новой программы сотрудничества с Украиной будет возможным после того, как Верховная Рада утвердит государственный бюджет на 2019 год. Бюджет утвердили, поэтому и с назначением заседания совета директоров МВФ не замедлили.

Несмотря на введение военного положения, Международный валютный фонд положительно оценил перспективы взаимодействия с Украиной. Так, в институте заявили о готовности работать с Киевом по новой программе Stand-By, а также отметили, что ключевые показатели государственного бюджета Украины на 2019 год соответствуют требованиям фонда.