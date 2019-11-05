МВФ не даст Украине деньги из-за коррупции и проблем с "Приватбанком", – The Wall Street Journal

Международный валютный фонд временно приостановил обсуждение дальнейшей финансовой помощи Украине. В организации опасаются, что Президент Украины Владимир Зеленский не сможет возместить миллиарды долларов якобы разграбленных банков.

Говорится о коррупционной составляющей украинской политики и экономики. В МВФ считают, что расследование по выводу денег из банков могут не довести до конца, пишет The Wall Street Journal.

Ранее в МВФ называли условия по новой программе для Украины

Причем прежде всего говорится о банке, "когда-то контролируемом близким сторонником" (скорее всего, намекают на Игоря Коломойского и "Приватбанк").

МВФ заявил президенту Зеленскому, что тот должен настойчиво искать пропавшие деньги (способствовать расследованию по выведенным из банков деньгам, – 24 канал), чтобы выполнить свое обещание об очистке финансовой системы, подорванное мошенничеством, отмыванием денег и кражами,

– пишет WSJ.

Издание утверждает: МВФ не будет говорить о следующем транше финпомощи Украине, пока правительство не докажет, что пытается вернуть те примерно 15 миллиардов долларов, которые вывели из более 100 банков.

Фонд выявил недостатки в правовой базе, тотальную коррупцию и доминирование в значительной части экономики или неэффективных государственных предприятий, или олигархов,

– к тому же заявил руководитель миссии МВФ в Украине Рон ван Роден.

The Wall Street Journal пишет, что связалось с официальными лицами НБУ. И те якобы заверили, что пытаются успокоить МВФ и делают попытки вернуть пропавшие средства, вложенные в банки.

Напомним, миссия МВФ работала в Украине с 11 по 26 сентября. Однако уехала без конкретных заявлений. Мол – обсуждение сотрудничества продолжим. При этом замглавы НБУ Екатерина Рожкова утверждает: МВФ заморозил переговоры с Украиной из-за спора о национализации "Приватбанка".

Тем временем в ОП Зеленского говорят, что работают над новой программой сотрудничества с МВФ, рассчитанной на 3–4 года. И намерены запустить ее до конца 2019 года. Премьер Гончарук рассказал, что украинская делегация в США договорилась с МВФ о новом визите в Украину в ноябре.

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