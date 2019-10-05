МВФ не отпустит нас из своих крепких объятий, – экс-министр экономики

На днях на сайте Верховной Рады обнародовали программу правительства Алексея Гончарука, которая определяет цели и приоритеты деятельности Кабмина на ближайшие пять лет. Среди основных направлений – "развитие человеческого капитала и экономики, евроинтеграция, безопасность и высокий уровень комфорта жизни граждан".

В Кабмине, как и обещали, запланировали рост экономики на 40% за пять лет, что позволит создать 1 млн новых рабочих мест и установить прожиточный минимум на уровне 4,2 тыс. грн. Насколько реалистичными являются ключевые цифровые показатели, заложенные в программу правительства, – поинтересовались мы у экс-министра экономики Владимира Ланового.

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Итак, КМУ поставил цель привлечь $ 50 млрд инвестиций для роста ВВП на 40% за пять лет. Это в принципе реально?

Если бы правительство в своей программе указало еще источник этих инвестиций, было бы вообще замечательно. А в целом, надо называть вещи своими именами: экономический блок Кабмина очень слабый и очень слабо представляет себе, как увеличивается производство и какими средствами нарастить капитал, а инвестиции – это основной капитал. Когда-то, напомню, Азаров сказал, что нужно 300 миллиардов долларов иностранных инвестиций и все у нас будет в ажуре. И что? Словом, говорить можно все, что угодно.

Насколько Украина может быть привлекательной для внешних инвесторов?

Нужно понимать, что экономика Украины – архаичная и устаревшая с точки зрения основных отраслей, таких как машиностроение, металлургия, энергетика. Это все анахронизм прошлого с очень высокими затратами энергии (а значит – большими затратами на производство), с развалившимся банковским сектором и ненормальными процентами за кредиты. Кроме этого, очень отстают инновационные механизмы. А если говорить более откровенно, то инноваций в экономике практически нет, тогда как весь мир сегодня живет в режиме инноваций, постоянного обновления.

К слову, у меня есть информация, что за первое полугодие 2019 года из всех иностранных инвестиций в облигации внутреннего займа 96% были спекулятивными.

То есть, можно говорить о том, что в Украине сейчас приходит не капитал прямых инвестиций в производственные объекты?

К нам приходит капитал спекулятивного характера, который зарабатывает проценты на украинских государственных облигациях. Почему это спекулятивный капитал? Потому что он может получить свои 20% прибыли с вложенных средств и, махнув ручкой, уйти из Украины.

В правительстве поставили планку 40% роста ВВП за пять лет. При этом на 2020 год КМУ заложил в бюджет рост ВВП на уровне всего лишь 3,3%. То есть динамика уже существенно ниже запланированной. Ведь получается, что за оставшиеся четыре года действия программы до желаемых 40% нужно будет нарастить почти 37% ВВП. То есть расти нужно будет по 9,2% в год. Миссия выполнима?

Это просто попытка понравиться, попытка "пропихнуть" свои бюджеты и законопроекты, а также создать соответствующую ауру в СМИ. Ничего даже близкого к озвученным задачам это правительство вряд ли сможет выполнить. Почему? Первый и, пожалуй, ключевой пример. Собираются разрешить продавать земельные участки сельскохозяйственного назначения. Этот процесс не дает роста производства, потому что это начало обновления и изменения прав собственности. Только владелец, который твердо стоит на земле и который никому ничего продавать не собирается, будет думать о своем производстве, о рынке, технологии и так далее.

То есть, мы отправляемся в такой круговорот земель. Только тогда, когда этот круговорот закончится, начнется продуктивное использование земель новыми хозяйственными структурами. А пока эти новые структуры будут сформированы и найдут почву под ногами, у нас произойдут серьезные пертурбации в сельскохозяйственном производстве.

Почему сельскохозяйственное производство не так уж и нужно нам? Потому что оно не содержит в себе добавленной стоимости и сверхприбыли. Оно содержит лишь определенную прибыль рентного происхождения. К чему я веду? Сельское хозяйство не станет ресурсом для роста экономики.

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Тогда закономерный вопрос: на какой базе возможен рост производства в других сферах?

Только на базе освоения новых рынков. Кто создает новые рынки и гоняется за инновациями? Я вас уверяю, что это не государственные предприятия. Это – средние, малые и даже микро структуры. Именно они принимают активное участие в инновационной гонке, потому что им нужно выжить и не обанкротиться.

К сожалению, новое правительство подавляет малый и средний бизнес, не видя в нем источников структурного экономического роста. Поэтому у нас нет материальной базы, которая давала бы высокие темпы экономического роста.

А государственные предприятия? Они, как правило, монополистические, потому что у них под рукой есть чиновник на том или ином уровне, который им помогает. Конечно, власть будет за счет поднятия тарифов и цен выводить на сверхприбыль "Нафтогаз", "Укравтодор" и другие привлекательные для коррупционеров объекты. Государственные монополии "съедают" прибыль других отраслей, в том числе инновационных. Поэтому, я остаюсь скептиком. Не будет у нас секторов экономики, которые будут вытягивать все другие секторы.

Одной из целей в программе правительства обозначено, что украинцы получат больше доходов от управления государственной собственностью. Имеется в виду – от сдачи госсобственности в концессию, аренду и так далее. Запланировано, что таким образом рентабельность активов госпредприятий вырастет с 2,1% в 2018 году до 5% в 2024 году. Насколько возможно достичь таких показателей?

Что можно сказать о приватизации? Здесь четкая азиатский модель, которая отличается тем, что огромные предприятия отдаются отдельным персонажам прямо в руки, как правило, на коррупционной основе. Но вопрос даже не в этом, а в том, что порождается класс олигархов, которые становятся правителями всей нашей жизни.

Насколько проект бюджета на следующий год коррелируется с программой правительства?

В программе Кабинета министров сплошные лозунги. Что касается бюджета, то у меня, когда я первый раз его увидел, было ощущение, что это – продолжение того, что было при Петре Порошенко. В принципе, это логично, а чего можно ожидать, если вы оставляете министра финансов (Оксану Маркарову, – прим. авт.) и других персонажей из старого правительства? Они по-другому не умеют. У них нет структурных подходов и системного видения финансового и бюджетного процесса. С таким бюджетом Зеленский рискует проиграть один год, вот и все.

Кстати, у меня есть очень серьезные подозрения, что есть заинтересованные финансовые круги (Порошенко и другие), которые благодаря такому бюджету будут получать сверхприбыль с гособлигаций.

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На днях Украину покинула мониторинговая миссия МВФ. Информации о возможных дальнейших траншах нет. Насколько нам сегодня вообще необходимо финансовое донорство Международного валютного фонда?

Наша политика сейчас только порождает бюджетный дефицит и потребности в новых, дополнительных кредитах. Никакой МВФ эту проблему не решит, он может только помочь и выручить в определенном текущем моменте, чтобы рассчитаться по уже существующим обязательствам.

Кредитные долги растут... Впрочем существуют международные механизмы, которые помогают в таких условиях. Это – гарантии США, Европейского Союза, возможно, Японии. Эти гарантии очень дешевые и этими деньгами можно рассчитаться за долги. То есть, нужно работать над снижением наших текущих долговых обязательств.

Будет ли продолжение кредитования со стороны МВФ? Склоняюсь к мысли, что да, будет, хотя бы потому, что кредит – это инструмент давления. Кредитор всегда господствует над своим должником, поэтому не думаю, что они захотят выпустить нас из своих крепких объятий и вскоре вернутся к переговорам.

Как объяснить парадокс: с одной стороны исполнительная власть декларирует намерение увеличить в следующем году количество субсидиантов, с другой – сумма на субсидии закладывается меньше, чем в нынешнем году?

Прежде всего, надо понимать, что у нас существенно завышены тарифы. Они – ненормальные. Таких требований к покупателям газа, тепла и электроэнергии нет нигде в мире. На рынке всегда учитывается мнение потребителя. А что у нас? Нас просто прижали коленом к земле и мы даже слова не можем сказать. Завышенные тарифы являются началом всего этого каламбура. Сначала – высокие тарифы, потом люди не могут заплатить, и за них платит государство. Когда государство за кого-то платит, тогда люди не хотят работать. Есть много случаев, особенно в нашем западном регионе, когда люди не хотят устраиваться на заводы, потому что у них заберут субсидию. Это абсурд! Это очень и очень плохой социальный компонент.

Что касается финансовой стороны вопроса, то, я думаю, новая власть будет искать всевозможные способы сокращения субсидий. А путь решения проблемы следующий: нормализация тарифов до того уровня, когда большинство населения будет самостоятельно со своих доходов их уплачивать. Снизить тарифы – первая задача. Вторая – повысить пенсии. Нужно искать ресурс, а не унижать людей субсидиями.

Премьер Гончарук пока не комментирует цифры, заложенные в правительственную программу. Он вообще охарактеризовал ее двумя словами: человеко-центристская программа. Это как перевести на простой язык?

Красивые лозунги, как правило, используются для того, чтобы совершать какие-то неприятные действия. Мой совет для премьера и его министров: меньше пафоса, больше дел.

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