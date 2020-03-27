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      МВФ обнародовал заявление об Украине: кредит могут дать даже больший, но при двух условиях

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      В МВФ заявили, что разговор с властью Украины о новой программе финансирования имеет "хороший прогресс", но для ее завершения необходимо сделать еще два шага: принять законы о банках и земельную реформу. И тогда, мол, можно будет даже говорить о еще лучшей программе от той, о которой шла речь ранее.

      Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отметила "очень хороший прогресс" в переговорах с украинской властью. Соответствующее заявление появилось на сайте МВФ вечером 26 марта.

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      Принятие законов, направленных на совершенствование системы регулирования банковской деятельности, а также земельной реформы, позволит быстро продвинуться вперед,
      – сказала Георгиева.

      Здесь идет речь о следующем:

      1. Так называемом "антиколомойском" законопроекте под номером 3260 или альтернативном, который сделал бы невозможным возвращения национализированных банков бывшим владельцам;
      2. Законодательство об открытии рынка земли сельскохозяйственного назначения, тысячи поправок к которому длительное время обсуждали депутаты. 

      Заметим, что в заявлении Георгиевой содержится намек на то, что при выполнении этих двух условий можно будет "доработать параметры нового соглашения с более широким доступом, чем предполагалось ранее". Другими словами – говорится или о лучших условиях кредитования, или о большей сумме, которую Фонд согласится выделить.

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      Переговоры МВФ и Украины о новой программе сотрудничества: что нужно знать

      • Президент Украины Владимир Зеленский, НБУ и правительство еще Гончарука в начале декабря 2019 договорились с МВФ о новой трехлетней программе EFF на 5,5 миллиарда долларов. К тому же, такое решение МВФ способствовало бы получению Украиной помощи от ЕС в 500 миллионов евро и кредита Всемирного банка даже до миллиарда долларов.
      • Тогда первый транш кредита планировали получить еще в декабре, однако этого не произошло до сих пор. Сейчас говорят уже о мае 2020 года. Причина такой длительной задержки – невыполнение Украиной условий Фонда: принятие закона о рынке земли и законодательства о банках.
      • Депутаты от "Слуги народа" неоднократно говорили, что в случае выполнения этих двух условий размер программы EFF может достичь 8 миллиардов, причем первый транш будет довольно значительным и покроет дефицит государственного бюджета Украины, возникший из-за эпидемии коронавируса.

       

      В Одесской области уже 5 случаев заражения коронавирусом: детали о больных
      26 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Банки Новости Украины Рынок земли Кредит Транш МВФ МВФ
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