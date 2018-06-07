19:31
7 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
21°C 7°C
  • пятница
    26°C 13°C
  • суббота
    26°C 18°C
  • воскресенье
    25°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Усы надежды для сборной РФ. Виртуальная реальность Киселева
Вєсті Кремля
21:04, 6 июня
Вести.UA. Натурщик Татьяны Чорновол. Хитрый план Добкина
Вєсті.UA
19:48, 6 июня
Оползень в Черноморске: почему за свою халатность должны отвечать чиновники
ЦРУ
09:00, 6 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. За валюту и под колпаком КГБ: Проституция в Союзе
Згадати все
13:08, 6 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

МВФ отреагировал на отставку министра финансов Данилюка

231 Читати новину українською
МВФ отреагировал на отставку министра финансов Данилюка
МВФ отреагировал на отставку министра финансов Данилюка / Коллаж 24 канала

Международный валютный фонд не комментирует отставку министра финансов Украины Александра Данилюка, однако подчеркивает необходимость сохранения центральной роли министерства в фискальной политике.

Об этом 7 июня в Вашингтоне заявил официальный представитель МВФ Джерри Райс, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Министерство финансов должно сохранять центральную и ключевую роль в фискальной политике", – сказал представитель МВФ.

Читайте также: Увольнение Данилюка: как сняли министра финансов и почему это важно

Отвечая на просьбу прокомментировать решение Верховной Рады Украины отправить Данилюка в отставку, Райс указал, что МВФ не комментирует персоналии и похожие персональные вопросы.

В то же время представитель МВФ отметил, что Данилюк играл важную роль в переговорах с Украиной. Райс также отметил, что отправленній в отставку министр был сильным сторонником реформ.

Напомним, 7 июня Верховная Раде поддержала представление Кабинета министров и собственно главы правительства Владимира Гройсмана об отставке министра финансов Александра Данилюка. За это решение проголосовали 254 народных депутата.

Теги: Новости Украины Новости политики Александр Данилюк МВФ Министерство финансов Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук