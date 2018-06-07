МВФ отреагировал на отставку министра финансов Данилюка

Международный валютный фонд не комментирует отставку министра финансов Украины Александра Данилюка, однако подчеркивает необходимость сохранения центральной роли министерства в фискальной политике.

Об этом 7 июня в Вашингтоне заявил официальный представитель МВФ Джерри Райс, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Министерство финансов должно сохранять центральную и ключевую роль в фискальной политике", – сказал представитель МВФ.

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Отвечая на просьбу прокомментировать решение Верховной Рады Украины отправить Данилюка в отставку, Райс указал, что МВФ не комментирует персоналии и похожие персональные вопросы.

В то же время представитель МВФ отметил, что Данилюк играл важную роль в переговорах с Украиной. Райс также отметил, что отправленній в отставку министр был сильным сторонником реформ.

Напомним, 7 июня Верховная Раде поддержала представление Кабинета министров и собственно главы правительства Владимира Гройсмана об отставке министра финансов Александра Данилюка. За это решение проголосовали 254 народных депутата.