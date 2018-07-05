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00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

МВФ отверг все компромиссные варианты Кабмина относительно повышения цены на газ

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Международный валютный фонд
Международный валютный фонд / focus.ua

В Международном валютном фонде отвергли уже минимум 8 вариантов компромиссов относительно повышения цены на газ для населения, которые правительство Украины предложило фонду за последний год.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свой источник.

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"Но в тех случаях, которые предлагаются правительством, учитывается то, что уровень повышения цены, на котором настаивает МВФ, неподъемный для обычных граждан", – подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, в правительстве соглашались обсуждать незначительное поквартальное повышение цены на газ, которое не сильно отразилось бы на платежках граждан, а для наименее обеспеченных было бы вообще неощутимым благодаря механизму субсидий. Однако МВФ не соглашается ни на один из вариантов.

"В правительстве сейчас ждут реакции МВФ на этот вариант. По мнению экспертов, если в результате удастся достичь компромисса, то это будет победа благодаря жесткой принципиальной переговорной позиции премьера и гибкости в поиске вариантов ее реализации", – отметил источник.

Напомним, в Национальном банке Украины заявили, что накопили ресурсов в международных резервах достаточно для выплат пиковых платежей по государственному долгу до 2020 года.

Теги: Новости политики Новости Украины Кабинет Министров Украины Тарифы Транш МВФ МВФ
Источник: 24 Канал
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