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      МВФ снова напомнил Украине, что для получения нового кредита надо выполнить "некоторые условия"

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      Кристалина Георгиева – директор-распорядитель Международного валютного фонда / EPA

      Международный валютный фонд тесно взаимодействует с Украиной. Однако примет окончательное решение по новой программе финансовой помощи только после того, как украинская власть выполнит предварительные условия.

      Об этом говорила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева 17 января в Вашингтоне, пишет "РБК-Украина".

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      На рабочем уровне мы достигли соглашения с Украиной. Но есть определенные условия, которые должны быть выполнены,
      – отметила Георгиева. 

      По ее словам, работа представителей МВФ с украинской стороной продолжается, и "как только эти условия выполнят – наступит момент обратиться в Исполнительный совет". 

      • Заметим, что именно Исполнительный совет Фонда принимает окончательное решение о программах финансирования для той или иной страны. 

      Что происходит между МВФ и Украиной: главное

      • В октябре, 14 числа, миссия МВФ прибыла в Киев для обсуждения новой программы расширенного кредитования на сумму от 5 до 10 миллиардов долларов. Однако тогда договориться не удалось. 
      • Несмотря на это, правительство и НБУ выражали надежду, что новую программу с МВФ примут до декабря, чтобы первый транш кредита (рассчитывали на 2 миллиарда долларов) поступил еще до конца 2019. 
      • 7 декабря президент Зеленский разговаривал по телефону с госпожой Георгиевой, и та подтвердила: Фонд достиг с украинскими властями соглашения по новой программе поддержки реформ на три года.
      • Однако 12 декабря председатель НБУ Яков Смолий сообщил, что подписание новой программы сотрудничества МВФ и Украины может состояться не ранее первого квартала 2020.
      • 14 декабря в МВФ объяснили, что соглашение с Украиной – предварительное. Сначала украинская власть должна выполнить "некоторые условия", и только потом назначат дату заседания Исполнительного совета для принятия программы сотрудничества. 
      • 31 декабря, подводя итоги 2019 года, глава правительства Гончарук заявил, что "нам стратегически важно получить долгосрочную программную работу с МВФ". Однако пока новая программа со стороны МВФ так и не принята. 

      Важно: читайте объяснение МВФ, почему украинская валюта укрепляется. 

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Кредит МВФ Деньги
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