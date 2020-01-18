МВФ снова напомнил Украине, что для получения нового кредита надо выполнить "некоторые условия"
Международный валютный фонд тесно взаимодействует с Украиной. Однако примет окончательное решение по новой программе финансовой помощи только после того, как украинская власть выполнит предварительные условия.
Об этом говорила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева 17 января в Вашингтоне, пишет "РБК-Украина".
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На рабочем уровне мы достигли соглашения с Украиной. Но есть определенные условия, которые должны быть выполнены,
– отметила Георгиева.
По ее словам, работа представителей МВФ с украинской стороной продолжается, и "как только эти условия выполнят – наступит момент обратиться в Исполнительный совет".
- Заметим, что именно Исполнительный совет Фонда принимает окончательное решение о программах финансирования для той или иной страны.
Что происходит между МВФ и Украиной: главное
- В октябре, 14 числа, миссия МВФ прибыла в Киев для обсуждения новой программы расширенного кредитования на сумму от 5 до 10 миллиардов долларов. Однако тогда договориться не удалось.
- Несмотря на это, правительство и НБУ выражали надежду, что новую программу с МВФ примут до декабря, чтобы первый транш кредита (рассчитывали на 2 миллиарда долларов) поступил еще до конца 2019.
- 7 декабря президент Зеленский разговаривал по телефону с госпожой Георгиевой, и та подтвердила: Фонд достиг с украинскими властями соглашения по новой программе поддержки реформ на три года.
- Однако 12 декабря председатель НБУ Яков Смолий сообщил, что подписание новой программы сотрудничества МВФ и Украины может состояться не ранее первого квартала 2020.
- 14 декабря в МВФ объяснили, что соглашение с Украиной – предварительное. Сначала украинская власть должна выполнить "некоторые условия", и только потом назначат дату заседания Исполнительного совета для принятия программы сотрудничества.
- 31 декабря, подводя итоги 2019 года, глава правительства Гончарук заявил, что "нам стратегически важно получить долгосрочную программную работу с МВФ". Однако пока новая программа со стороны МВФ так и не принята.
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