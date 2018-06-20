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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

МВФ сообщил, когда предоставит новый транш Украине: неутешительные прогнозы

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Кристин Лагард
Кристин Лагард / Фото из открытых источников

В Международном валютном фонде сообщили, что пересмотр программы и, соответственно, получение транша макрофинансовой помощи состоится после выполнения Украиной всех ее обязательств.

Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, опубликованном по итогам телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко, состоявшегося накануне.

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"Мы договорились и дальше тесно сотрудничать с правительством для своевременной имплементации этих и других предпосылок — прежде всего в отношении цен на газ и бюджета — что является критически важными для завершения текущего пересмотра программы, которая поддерживается МВФ", – сообщила Лагард.

Кроме этого, Лагард в своем заявлении отметила необходимость отнесения к юрисдикции Высшего антикоррупционного суда всех дел, апелляций на судебные решения первой инстанции из коррупционных дел.

Также ключевыми требованиями МВФ является повышение цен на газ для населения до рыночного уровня, а также сбалансирование государственного бюджета и сведение его дефицита до 2,5% от ВВП Украины.

Теги: Новости Украины Новости политики Антикоррупционный суд Тарифы МВФ Транш МВФ
Источник: 24 Канал
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