МВФ спрогнозировал мировой кризис в 2020 году: как изменится экономика

Международный валютный фонд обнародовал новый прогноз по экономическому развитию мира из-за пандемии коронавируса. Эксперты отмечают, что мировая экономика упадет на 3% – это наибольше за последние 40 лет.

Новый прогноз МВФ радикально отличается от предыдущего, составленного зимой 2020 года, говорится в Обзоре мировой экономики. Ранее фонд прогнозировал рост мировой экономики на 3,3%.

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По данным МВФ, в случае, если коронавирус удастся остановить в первой половине 2020 года, то мировая экономика сможет восстановиться уже в 2021 году и вырасти на 5,8%.

При этом в фонде отмечают, что ситуация достаточно нестабильная, поэтому прогноз может быть неточным.

Падение мировой экономики на 3% станет самым большим за последние несколько десятков лет. Для сравнения: в 2009 году, во время мирового финансового кризиса, ВВП мира упал на 0,1%.

МВФ прогнозирует:

экономика США в 2020 году упадет на 6,1%;

ВВП Евросоюза – на 7,1%;

экономика России – на 5,5%.

экономика Украины – на 7,7%.

Едва ли не единственными странами, которым удастся сохранить экономический рост, МВФ называет Китай и Индию. Их ВВП в 2020 году может вырасти на 1,2% и 1,9% соответственно.

Прогноз МВФ по Украине – читайте по ссылке.

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