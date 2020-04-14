МВФ спрогнозировал мировой кризис в 2020 году: как изменится экономика
Международный валютный фонд обнародовал новый прогноз по экономическому развитию мира из-за пандемии коронавируса. Эксперты отмечают, что мировая экономика упадет на 3% – это наибольше за последние 40 лет.
Новый прогноз МВФ радикально отличается от предыдущего, составленного зимой 2020 года, говорится в Обзоре мировой экономики. Ранее фонд прогнозировал рост мировой экономики на 3,3%.
Важно Мировая экономика потеряет из-за коронавируса более 5 триллионов долларов: прогноз Bloomberg
По данным МВФ, в случае, если коронавирус удастся остановить в первой половине 2020 года, то мировая экономика сможет восстановиться уже в 2021 году и вырасти на 5,8%.
При этом в фонде отмечают, что ситуация достаточно нестабильная, поэтому прогноз может быть неточным.
Падение мировой экономики на 3% станет самым большим за последние несколько десятков лет. Для сравнения: в 2009 году, во время мирового финансового кризиса, ВВП мира упал на 0,1%.
МВФ прогнозирует:
- экономика США в 2020 году упадет на 6,1%;
- ВВП Евросоюза – на 7,1%;
- экономика России – на 5,5%.
- экономика Украины – на 7,7%.
Едва ли не единственными странами, которым удастся сохранить экономический рост, МВФ называет Китай и Индию. Их ВВП в 2020 году может вырасти на 1,2% и 1,9% соответственно.
Прогноз МВФ по Украине – читайте по ссылке.
Что известно о возможном мировом кризисе 2020:
- Коронавирус значительно влияет на экономическую ситуацию в мире, поэтому аналитики прогнозируют существенный кризис.
- Нацбанк утверждает, что Украина более подготовлена к кризису, чем в 2008 году. Новый макропрогноз экономики Нацбанк обнародует 23 апреля.
- В то же время Кабмин в обновленном прогнозе повысил уровень инфляции в 2020 году до 11,6% и ухудшил свои ожидания относительно других макроэкономических показателей.
- Некоторые страны из-за возможного нового мирового кризиса уже начали пересматривать свои прогнозы на 2020 год в отрицательную сторону.
- Центром нового экономического кризиса может стать Италия – подробнее здесь.
- В МВФ уверяют, что из-за пандемии коронавируса мировая экономика проходит через сильнейшие испытания со времен Великой депрессии. Однако оценить реальную глубину кризиса все еще сложно.
- Банки Уолл-Стрит оценили ситуацию так: убытки составят более 5 триллионов долларов роста в течение следующих двух лет. Эта сумма превышает годовой объем производства Японии.
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