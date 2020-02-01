МВФ: Украина показала прогресс, хотя "определенные круги" этому "не обязательно способствуют"

Украина показала "хороший прогресс" в выполнении требований МВФ. В Фонде тщательно следят за развитием ситуации, учитывая то, что в Украине существуют определенные "круги влияния", которые "не обязательно способствуют" улучшению экономического положения в стране.

Об этом говорила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в пятницу, 31 января, во время встречи в штаб-квартире МВФ. О позиции Фонда по новой программе сотрудничества с Украиной рассказали в " Укринформе ".

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В МВФ увидели прогресс Украины

У Кристалины Георгиевой спросили, насколько Украина приблизилась к утверждению новой программы расширенного финансирования от МВФ.

Я очень внимательно слежу за развитием ситуации. У меня была возможность встретиться с президентом Зеленским и его командой в Давосе. То, что мы видим – это хороший прогресс,

– сказала директор Фонда

Речь идет о прогрессе в выполнении "предварительных условий", которые МВФ предложил Украине для окончательного одобрения новой программы сотрудничества. Что именно предусматривают "предварительные условия" от МВФ

Одно из требований, по словам Георгиевой, это " презентация финансово обоснованного бюджета ". Это условие в Фонде считают выполненным.

Однако в Фонде все еще ожидают " шагов, связанных с верховенством права ". К сожалению, какие именно эти шаги – директор-распорядитель МВФ не уточнила. В МВФ обеспокоены определенными "кругами влияния" в Украине Мы все понимаем, что в стране существуют определенные "круги влияния" (или "заинтересованные круги", vested interests – 24 канал), которые не обязательно способствуют достижению инклюзивного роста (речь о разрешении социальных и экономических проблем – 24 канал),

– отметила Георгиева.

Но в любом случае МВФ готов поддержать украинскую власть, понимая, "с какой платформой баллотировался президент (Зеленский – 24 канал)". "Поэтому мы хотим сделать все возможное, чтобы обеспечить институциональную поддержку страны", – подытожила директор-распорядитель МВФ.

МВФ и Украина: что нужно знать о новой программе сотрудничества

Новая программа EFF рассчитана на три года при условии воплощения в Украине ряда реформ.

НБУ все еще ожидает решения совета директоров МВФ об утверждении этой программы.

Если программу утвердят, Украина может получить до 5,5 миллиарда долларов.

Ранее Президент Владимир Зеленский говорил, что новая программа сотрудничества с МВФ ускорит экономический рост, преодоление коррупции и рост благосостояния каждого украинца.

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