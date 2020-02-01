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      МВФ: Украина показала прогресс, хотя "определенные круги" этому "не обязательно способствуют"

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      Кристалина Георгиева - директор-распорядитель Международного валютного фонда / Коллаж 24 канала

      Украина показала "хороший прогресс" в выполнении требований МВФ. В Фонде тщательно следят за развитием ситуации, учитывая то, что в Украине существуют определенные "круги влияния", которые "не обязательно способствуют" улучшению экономического положения в стране.

      Об этом говорила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в пятницу, 31 января, во время встречи в штаб-квартире МВФ. О позиции Фонда по новой программе сотрудничества с Украиной рассказали в "Укринформе". 

      К теме: Украина получит 500 миллионов евро от МВФ, – Гончарук

      В МВФ увидели прогресс Украины

      У Кристалины Георгиевой спросили, насколько Украина приблизилась к утверждению новой программы расширенного финансирования от МВФ. 

      Я очень внимательно слежу за развитием ситуации. У меня была возможность встретиться с президентом Зеленским и его командой в Давосе. То, что мы видим – это хороший прогресс,
      – сказала директор Фонда 

      Речь идет о прогрессе в выполнении "предварительных условий", которые МВФ предложил Украине для окончательного одобрения новой программы сотрудничества.

      Что именно предусматривают "предварительные условия" от МВФ

      • Одно из требований, по словам Георгиевой, это "презентация финансово обоснованного бюджета". Это условие в Фонде считают выполненным. 
      • Однако в Фонде все еще ожидают "шагов, связанных с верховенством права". К сожалению, какие именно эти шаги – директор-распорядитель МВФ не уточнила. 

      В МВФ обеспокоены определенными "кругами влияния" в Украине

      Мы все понимаем, что в стране существуют определенные "круги влияния" (или "заинтересованные круги", vested interests – 24 канал), которые не обязательно способствуют достижению инклюзивного роста (речь о разрешении социальных и экономических проблем – 24 канал),
      – отметила Георгиева.

      Но в любом случае МВФ готов поддержать украинскую власть, понимая, "с какой платформой баллотировался президент (Зеленский – 24 канал)".

      "Поэтому мы хотим сделать все возможное, чтобы обеспечить институциональную поддержку страны", – подытожила директор-распорядитель МВФ.

      МВФ и Украина: что нужно знать о новой программе сотрудничества

      • Новая программа EFF рассчитана на три года при условии воплощения в Украине ряда реформ. 
      • НБУ все еще ожидает решения совета директоров МВФ об утверждении этой программы.
      • Если программу утвердят, Украина может получить до 5,5 миллиарда долларов.
      • Ранее Президент Владимир Зеленский говорил, что новая программа сотрудничества с МВФ ускорит экономический рост, преодоление коррупции и рост благосостояния каждого украинца.

      Как работают транши МВФ – смотрите на видео 24 канала:

      Читайте также: Решение по "Приватбанку" и молчание МВФ: НБУ назвал угрозы для экономики

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Кредит Деньги Транш МВФ МВФ Новости Украины
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