МВФ: Украина показала прогресс, хотя "определенные круги" этому "не обязательно способствуют"
Украина показала "хороший прогресс" в выполнении требований МВФ. В Фонде тщательно следят за развитием ситуации, учитывая то, что в Украине существуют определенные "круги влияния", которые "не обязательно способствуют" улучшению экономического положения в стране.
Об этом говорила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в пятницу, 31 января, во время встречи в штаб-квартире МВФ. О позиции Фонда по новой программе сотрудничества с Украиной рассказали в "Укринформе".
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В МВФ увидели прогресс Украины
У Кристалины Георгиевой спросили, насколько Украина приблизилась к утверждению новой программы расширенного финансирования от МВФ.
Я очень внимательно слежу за развитием ситуации. У меня была возможность встретиться с президентом Зеленским и его командой в Давосе. То, что мы видим – это хороший прогресс,
– сказала директор Фонда
Речь идет о прогрессе в выполнении "предварительных условий", которые МВФ предложил Украине для окончательного одобрения новой программы сотрудничества.
Что именно предусматривают "предварительные условия" от МВФ
- Одно из требований, по словам Георгиевой, это "презентация финансово обоснованного бюджета". Это условие в Фонде считают выполненным.
- Однако в Фонде все еще ожидают "шагов, связанных с верховенством права". К сожалению, какие именно эти шаги – директор-распорядитель МВФ не уточнила.
В МВФ обеспокоены определенными "кругами влияния" в Украине
Мы все понимаем, что в стране существуют определенные "круги влияния" (или "заинтересованные круги", vested interests – 24 канал), которые не обязательно способствуют достижению инклюзивного роста (речь о разрешении социальных и экономических проблем – 24 канал),
– отметила Георгиева.
Но в любом случае МВФ готов поддержать украинскую власть, понимая, "с какой платформой баллотировался президент (Зеленский – 24 канал)".
"Поэтому мы хотим сделать все возможное, чтобы обеспечить институциональную поддержку страны", – подытожила директор-распорядитель МВФ.
МВФ и Украина: что нужно знать о новой программе сотрудничества
- Новая программа EFF рассчитана на три года при условии воплощения в Украине ряда реформ.
- НБУ все еще ожидает решения совета директоров МВФ об утверждении этой программы.
- Если программу утвердят, Украина может получить до 5,5 миллиарда долларов.
- Ранее Президент Владимир Зеленский говорил, что новая программа сотрудничества с МВФ ускорит экономический рост, преодоление коррупции и рост благосостояния каждого украинца.
Как работают транши МВФ – смотрите на видео 24 канала:
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