МВФ в новой программе снизил требования к реформам в Украине, – S & P

Новая программа МВФ stand-by, размер которой 3,9 миллиарда долларов, имеет меньший перечень требований к структурным реформам в Украине, чем программа расширенного финансирования EFF на 17,5 миллиарда долларов, действовавшей до сих пор.

Об этом сообщает агентство Standard & Poor's Global Ratings.

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Отмечается, что утверждение программы stand-by должно пройти до конца 2018 после утверждения парламентом бюджета на 2019 и соответствующего одобрения со стороны руководства МВФ.

"Мы понимаем, что целью новой программы является предоставление Украине финансирования в сложный электоральный период 2019 год; она будет способствовать поддержке политики, направленной на сохранение макроэкономической стабильности. Программа учитывает политические реалии и поэтому будет менее амбициозной по сравнению с текущей программой МВФ в том, что касается требований относительно структурных реформ ", – говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что темпы проведения реформ в рамках выполнения требований программы расширенного финансирования МВФ (Extended Fund Facility – EFF), утвержденной в 2015 году, замедлились, и с марта 2017 действие программы было приостановлено.

"Мы считаем, что после проведения парламентских выборов в октябре 2018 процесс формирования коалиции, вероятно, будет затруднен. При этом не исключено, что новое правительство может поставить под вопрос условия программы МВФ и требовать проведения дополнительных переговоров. Тем не менее, учитывая ограниченные возможности Украина привлекать внешнее финансирование и значительные потребности в погашении валютного долга в ближайшие два года, мы прогнозируем, что требования МВФ будут выполнены ", – отметили в агентстве.

Напомним, 19 октября уполномоченный персонал Международного валютного фонда (МВФ) достиг соглашения с Украиной о новой программе поддержки экономической политики stand-by (SBA).

Что требует МВФ от Украины?Главным условием получения нового транша от МВФ – является повышение цены на газ для населения до рыночного уровня и сбалансирование госбюджета Украины, чтобы дефицит не превышал 2,5% от ВВП. Еще одним важным условием получения транша было создание Антикоррупционного суда. Которое Украина формально выполнила.