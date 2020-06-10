Пандемия коронавируса и внедрение из-за этого карантина нанесли немалый удар по украинской экономике. Она еще находится на сложном этапе, но начинает выход из кризиса.

Информацию о проблемах, которые нанес украинской экономике коронавирус, озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

Мы находимся на сложном этапе экономического кризиса. И апрель, и май, были провалены с точки зрения ВВП. Мы глубокого просели,

– заявил Шмыгаль.

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Однако он отметил, что сейчас украинская экономика находится на этапе восстановления.

"Вопрос – как быстро мы восстановимся. Будет ли это во втором квартале или выйдем на такой рост в третьем квартале этого года. Тяжелый период продолжается, непростые времена, возможно, еще впереди. Но мы находимся в сбалансированных условиях кредитно-денежной политики. Мы ищем и внедряем механизмы поддержки малого и микробизнеса, который создает большое количество рабочих мест и запускает экономику", – рассказал премьер-министр.

Важно! По прогнозам Всемирного банка в 2020 гору мировое ВВП упадет на 5,2%. В Украине ожидается в 2020 году падение на 3,5%. На 2021 год прогноз – рост на 3%.

Относительно рабочих мест Шмыгаль привел в пример тот факт, что за время карантина количество официальных безработных в Украине увеличилось с 320 тысяч человек до 510 тысяч человек. Однако за май через центры занятости удалось устроить 110 тысяч человек.

Готова ли Украина ко второй волне коронавируса

В Киевской школе экономики считают, что смягчение карантинных ограничений, введенных правительством, преждевременны и уже в июне может произойти еще более жесткий карантин. По мнению бывшего заместителя министра экономического развития Украины Павла Кухты, вторая волна карантина будет значительно тяжелее, чем первая. Потому что ресурс, на котором государство продержалось, исчерпан.

Между тем Денис Шмыгаль убежден, что у Украины позади сложный период с точки зрения первой волны коронавирусв.

"Мы его выдержали и подготовили медицину. И морально подготовили общество, что нам с этим придется жить", – заявил глава правительства.