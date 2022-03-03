Об этом мэр Киева рассказал в интервью иностранным журналистам, обнародованном 3 марта. Также Кличко рассказал, какая ситуация в городе.

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Эвакуировали заграницу детей-сирот

По словам главы столицы, из 3-миллионного населения города осталась только половина. Также власти уже эвакуировали многих детей-сирот в Польшу и Германию.

Ситуация напряженная, люди взволнованны. Городу нужен мир и мирное небо... Киевляне уже неделю непрерывно сидят в своих подвалах, потому что постоянно срабатывает сигнализация о налетах,

– рассказал Виталий Кличко.

Также он добавил, что снаряды постоянно попадают в жилые кварталы или важные объекты инфраструктуры. Мол, это особенно прибавляет напряженности.

Пытаются оцепить Киев

Кличко розповів ЗМІ, що Росія намагається оточити столицю України. Тому він звернувся до росіян, яких закликав кинути виклик Путіну.

"Ви є інструментом в руках однієї людини з однією амбіцією — воскресити Радянський Союз, – сказав мер. – За амбіції однієї людини ми платимо дуже високу ціну".

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