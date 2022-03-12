Шарафмал заверил, что украинцы обязательно отомстят. Невозможно простить убийства невинных людей.
К теме В боях за Украину погиб Павел Сбитов – командир роты 503-го батальона морпехов
"Российские блогеры плачут, потому что в России прекращает работу инстаграм, а я сегодня плакал, потому что в боях за независимость Украины погиб мой хороший товарищ Павел Сбитов", – сказал ведущий.
Паша когда-то сказал, что за одного убитого нашего военного заберут сотни морпехов. Так вот, я надеюсь, что за Пашу мы заберем всех,
– подчеркнул Шарафмал.
Он понимает, что как журналист должен быть объективным, взвешенным, чтобы сообщать информацию с холодным сердцем. Однако объяснил, что держаться сейчас очень тяжело.
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"Вы будете в украинской земле"
Он обратился к россиянам, заверив, что их никто не ждет на территории Украины.
"Неуважаемые россияне, на территории Украины вас никто не ждет. Если придется вам отрезать голову с плеч – мы обязательно это сделаем, потому что смерти детей, невинных людей и лучших людей в ВСУ простить нельзя", – отметил журналист.
Пост Фахрудина Шарафмала в фейсбуке / Скриншот со страницы
Как известно, Павел Сбитов был командиром роты 503-го Отдельного батальона морской пехоты.