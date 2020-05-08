Количество больных COVID-19 будет расти, – Садовый

За последние сутки на Львовщине зафиксировали наибольшее количество больных COVID-19 состоянием на 8 мая по Украине – 65 новых случаев. Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что Украину еще ждет пик заболеваемости, и к нему стоит быть готовыми.

Также городской голова объяснил, что увеличение количества тестирований автоматически повлияло на большее количество положительных результатов на COVID-19. Об этом он отметил в комментарии 24 каналу.

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По мнению Садового, такая ситуация была бы по всей Украине, если бы достаточно много людей были протестированы. Мэр добавил, что если человек уже имеет подтверждение COVID-19, то со временем должен еще несколько раз проходить тестирование, и у некоторых людей тест показывает и во второй, и в третий раз положительный результат.

Мы так видим, что пока Украина до пика еще не дошла. И мы будем иметь рост, и к этому надо быть готовыми. Личная безопасность, маски, варежки,

– подчеркнул Садовый.

Также он рассказал, что город планирует закупить еще одну лабораторию для тестирования.

"На сегодня у нас работает 3 лаборатории. Мы выделили средства и будем покупать еще одну мощную лабораторию для города – для больницы скорой помощи. Потому что те 3 являются государственными областными, и очень трудно было наладить их работу", – сказал мэр Львова и добавил, что теперь лаборатории будут работать не в 2, а в 3 смены.

Мы не знаем, что нас ждет в августе, сентябре, октябре. А мир показывает, что чем больше тестов, чем больше людей выявляем, тем большую защиту это создает для других, чтобы они не заразились,

– подытожил Садовый.

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Что известно о COVID-19 во Львове• По состоянию на 8 мая во Львове и на Львовщине подтверждены 660 случаев инфицирования коронавирусом,

• из них 18 – летальные,

• 138 пациентов выздоровели.