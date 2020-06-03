Председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко заявил, что они перевыполнили годовой план поступлений от малой приватизации.

За это время было реализовано около 200 объектов. Об этом он сказал в эфире 24 канала в программе "Что это было".

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О малой приватизации

Сенниченко рассказал, что малая приватизация, которая была по-новому учреждена Фондом в этом году, идет активно.

"Мы можем похвастаться, что перевыполнили годовой план поступлений от малой приватизации", – сказал глава Фонда госимущества.

Он добавил, что они создали электронный супермаркет вместо газеты, которая ранее выпускалась в 500 экземпляров. Сейчас все можно посмотреть онлайн: что и когда приватизируется. "Мы даже отвечаем на запрос бизнеса", – отметил Сенниченко.

По его словам, уже реализовано около 200 объектов – это то, где государство не смогло и где ему просто не надо быть собственником.

К примеру:

дома отдыха,

автобусные станции.

То есть – отметил Сенниченко - на Киевский автовокзал с пригородным также нашли инвестора – а это 230 миллионов гривен поступлений, которые могут пойти, например, на борьбу с COVID-19.

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О большой приватизации

Председатель Фонда убежден, что государство должно оставить за собой только действительно старетигические объекты:

естественные монополии,

военная сфера,

компании, которые обеспечивают исключительно социальные функции.

"Остальные надо на конкурсной основе передать бизнесу", – подчеркнул Сенниченко.

Он пояснил, что в Украине есть программа установление государственного контроля над государственными предприятиями, и Центрэнерго – не первая компания, в которой его установили.

"До этого был Одесский припортовый завод, сегодня мы уже можем говорить о Запорожском титано-магниевом комбинате. Это все делается для того, чтобы завершить ту большую приватизацию, которая так много лет не происходила", – подытожил Сенниченко.