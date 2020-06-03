Мы перевыполнили годовой план поступлений от малой приватизации, – глава Фонда госимущества
Председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко заявил, что они перевыполнили годовой план поступлений от малой приватизации.
За это время было реализовано около 200 объектов. Об этом он сказал в эфире 24 канала в программе "Что это было".
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О малой приватизации
Сенниченко рассказал, что малая приватизация, которая была по-новому учреждена Фондом в этом году, идет активно.
"Мы можем похвастаться, что перевыполнили годовой план поступлений от малой приватизации", – сказал глава Фонда госимущества.
Он добавил, что они создали электронный супермаркет вместо газеты, которая ранее выпускалась в 500 экземпляров. Сейчас все можно посмотреть онлайн: что и когда приватизируется. "Мы даже отвечаем на запрос бизнеса", – отметил Сенниченко.
По его словам, уже реализовано около 200 объектов – это то, где государство не смогло и где ему просто не надо быть собственником.
К примеру:
- дома отдыха,
- автобусные станции.
То есть – отметил Сенниченко - на Киевский автовокзал с пригородным также нашли инвестора – а это 230 миллионов гривен поступлений, которые могут пойти, например, на борьбу с COVID-19.
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О большой приватизации
Председатель Фонда убежден, что государство должно оставить за собой только действительно старетигические объекты:
- естественные монополии,
- военная сфера,
- компании, которые обеспечивают исключительно социальные функции.
"Остальные надо на конкурсной основе передать бизнесу", – подчеркнул Сенниченко.
Он пояснил, что в Украине есть программа установление государственного контроля над государственными предприятиями, и Центрэнерго – не первая компания, в которой его установили.
"До этого был Одесский припортовый завод, сегодня мы уже можем говорить о Запорожском титано-магниевом комбинате. Это все делается для того, чтобы завершить ту большую приватизацию, которая так много лет не происходила", – подытожил Сенниченко.