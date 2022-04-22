Об этом советник главы Офиса Президента сообщил 22 апреля в эфире телемарафона, пишет 24 канал. Он указал, что уже поднимал этот вопрос с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.

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Мы лично готовы туда (в Мариуполь – 24 канал) отправиться, если это потребуется для того, чтобы обеспечить возможность выехать всем им (защитникам и жителям города) на украинскую территорию,

– сказал Михаил Подоляк.

Чиновник рассказал, что Украина постоянно предлагает разные пути освобождения людей из Мариуполя по всем каналам коммуникации, в том числе и помощнику Путина Мединского, но пока никакого ответа нет.

"Пока мы в Киеве, если бы ответы были положительные, мы бы уже были на пути в Мариуполь", - добавил он.

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