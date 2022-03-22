Александр Павлюк подчеркнул, что в первый же день вторжения России в Украину, наибольший удар оккупанты нанесли именно по позициям ООС. Однако там были к этому готовы.

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Такой мощной обороны никто не ожидал

Экс-командующий ООС рассказал, что на Донбассе был больший объем работы. Наши военные до полномасштабного вторжения удерживали полосу обороны. Позиции наших войск в зоне проведения ООС были хорошо оборудованы до вторжения.

Мы справились на 200 – 300%. Никто не ожидал, что будет столь мощной оборона Операции Объединенных сил и на сколько противник получит потери, получит и получит дальше. Люди стойко стоят,

– заявил Павлюк.

Также после начала полномасштабной войны в зоне проведения ООС делали все, чтобы не очутиться в котле. Ситуация была максимально контролируемой. Павлюк подчеркнул, что Объединенные силы хорошо подготовились к удару противника. Россияне этого не ожидали, поэтому еще разрушили их планы.

Павлюк подчеркнул, что все военные, которые сейчас находятся на Донбассе, являются героями – от командиров и до солдат, которые в адских условиях не только держат оборону, но и наносят удары по позициям российских захватчиков.

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