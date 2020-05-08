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Мы заинтересованы в переносе азиатских предприятий на украинскую территорию, – Кулеба

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Предприятия из Азии могут перенести в Украину, - МИД
Дмитрий Кулеба / 112 Украина

Украинские дипломаты в Азии изучают, какой бизнес рассматривает возможность трансфера своих предприятий. Больше всего Украина заинтересована в фабриках Индонезии, Таиланда, Китая и Вьетнама.

Украина обладает уникальной возможностью – это свободная торговля с ЕС. Поэтому продукция сможет поступать не только на внутренний и глобальный рынок, но и на рынок ЕС. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью  LB.ua.

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Однако как перенести сюда производство, если здесь некому работать? У нас уже есть истории о японских производителях электрокабелей для машин, которые строят хорошие заводы, а работать некому,
– сказал Кулеба.

Министр отметил, что именно поэтому вопрос переноса предприятий неразрывно связано с трудовой миграцией. Без рабочей силы – иностранные предприятия в Украине не нужны.

Возможно, возникнет ситуация, когда условная компания перенесет свое предприятие из Китая в Польшу, а на фабрике в Польше будут работать украинцы,
– отметил Кулеба.

Рекомендации послам в Азии с просьбой изучить этот вопрос прислали две недели назад. МИД вместе с Национальным инвестиционным советом будет обрабатывать уже информацию относительно конкретных предприятий.

Обратите внимание! В условиях кризиса и роста спроса на украинских работников Кабмин ставит ряд требований перед зарубежными работодателями. Среди этих условий:
– страхование;
– официальная оплата труда;
– достойные условия проживания;
– гарантия лечения, в частности, и в случае инфицирования коронавирусом.

Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Заробитчане Работа Дмитрий Кулеба – новости МИД Украины
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