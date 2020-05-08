Мы заинтересованы в переносе азиатских предприятий на украинскую территорию, – Кулеба

Украинские дипломаты в Азии изучают, какой бизнес рассматривает возможность трансфера своих предприятий. Больше всего Украина заинтересована в фабриках Индонезии, Таиланда, Китая и Вьетнама.

Украина обладает уникальной возможностью – это свободная торговля с ЕС. Поэтому продукция сможет поступать не только на внутренний и глобальный рынок, но и на рынок ЕС. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью LB.ua.

Смотрите также Могут ли украинцы ездить на заработки за границу: пояснения Кулебы

Однако как перенести сюда производство, если здесь некому работать? У нас уже есть истории о японских производителях электрокабелей для машин, которые строят хорошие заводы, а работать некому,

– сказал Кулеба.

Министр отметил, что именно поэтому вопрос переноса предприятий неразрывно связано с трудовой миграцией. Без рабочей силы – иностранные предприятия в Украине не нужны.

Возможно, возникнет ситуация, когда условная компания перенесет свое предприятие из Китая в Польшу, а на фабрике в Польше будут работать украинцы,

– отметил Кулеба.

Рекомендации послам в Азии с просьбой изучить этот вопрос прислали две недели назад. МИД вместе с Национальным инвестиционным советом будет обрабатывать уже информацию относительно конкретных предприятий.

Обратите внимание! В условиях кризиса и роста спроса на украинских работников Кабмин ставит ряд требований перед зарубежными работодателями. Среди этих условий:

– страхование;

– официальная оплата труда;

– достойные условия проживания;

– гарантия лечения, в частности, и в случае инфицирования коронавирусом.