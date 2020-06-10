Руководитель Укрпочты Игорь Смелянский отметил, что компания понесла немалые потери от введения карантина. В частности, государственные учреждения перестали работать, поэтому перестала отправляться почтовая корреспонденция. А это составляло значительную прибыль для предприятия.

Также руководитель компании рассказал в эфире программы "Что это было?" на 24 канале, что значительные объемы международного бизнеса, в частности, заказы из Китая просто остановились.

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Он пояснил, что 90% посылок Укрпочты перевозимых пассажирскими самолетами. Однако с началом карантина таким образом было невозможно их транспортировать.

Игорь Смелянский неоднократно сообщал на своей странице в фейсбук, что огромная часть посылок Укрпочты перевозится поездами, автомобилями. Кроме этого, компания доставляет и чартерными авиарейсами.

Он отметил, что в Укрпочте понимают: от компании зависит десятки тысяч рабочих мест. И объяснил, что экспорт из Украины составляет 350 миллионов евро в посылках. То есть, это изделия мастеров, в частности, из фешн-сферы.

В частности, на онлайн-площадке Etsy, которая является аналогом Amazon в США, выставлено миллион украинских товаров.

"Мы понимаем, если не будем возить эти платья, например, в США, то люди просто потеряют работу", – отметил Игорь Смелянский.

Справка. Etsy — это сайт электронной коммерции, который фокусируется именно на изделиях ручной работы и винтажных вещах, а также уникальных товарах в ограниченном выпуске.

Руководитель Укрпочты отметил, что сейчас компания понесла значительные дополнительные расходы – до 100 миллионов гривен на самолеты.

Одно дело, когда вы добавляете (посылки – 24 канал) в пассажирский самолет, другое – арендовать полностью самолет, и он летит туда груженый,

– подчеркнул он.

Однако Игорь Смелянский отметил, что, несмотря на карантин, Укрпочта в 2020 году даже превысила показатели экспорта. "Мы сохранили бизнес нашим клиентом. Если будет ослабление карантина, мы научим больше людей торговать на Etsy, eBay, Amazon", – пояснил он.

Также руководитель компании рассказал, что Укрпочта в 2019 году стала самой лучшей почтой в мире по экспорту. И добавил, что на экспорт отправляется больше посылок, чем в почте России.



Игорь Смелянский / Фото "Главком"