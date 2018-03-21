17:48
21 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-6°C
0°C -7°C
  • четверг
    0°C -11°C
  • пятница
    1°C -13°C
  • суббота
    1°C -15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ПАРАЛИМПИАДА-2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Униженный Путин. Пьяный пилот
Вєсті Кремля
23:28, 20 марта
Вести.UA. Савченко пугает.
Вєсті.UA
20:50, 20 марта
Как одесситы мечтали о мэрии будущего, а получили мэра под подозрением.
ЦРУ
09:38, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, сегодня
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ПАРАЛИМПИАДА-2018

Мы – лидеры, с нами соревноваться было трудно, – Сушкевич об успехе на Паралимпиаде-2018

32 Читати новину українською

Об успехах украинской сборной на Паралимпиаде-2018 – в интервью 24 Каналу рассказал президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич.

– В целом по количеству медалей мы четвертые. По количеству золотых медалей мы также четвертые в мире. Также мы стали шестыми по "качеству" медалей. И стоит обратить внимание, что наша сборная выступает только в двух дисциплинах – лыжные гонки, биатлон и сноуборд. Зато, другие страны имели своих спортсменов в 5-6 видах спорта. И если взять только биатлон, то мы первые в мире по количеству медалей в этом виде спорта и вторые по "золоту". Если брать лыжные гонки, то мы третьи по всем показателям. Фактически, по тем дисциплинам, в которых мы выступали, мы абсолютные лидеры, и даже скажем так, что с нами трудно было тягаться.

– Худшее, что российский лидер Михалина Лысова (она завоевала "бронзу" в лыжной гонке на нынешних соревнованиях – 24), которая не должна была быть на Паралимпиаде, которая была в списке Макларена (список тех, кого поймали на допинге – 24), которая не была допущена до соревнований, в день открытия Паралимпиады вдруг появилась без объявления, без соответствующей регистрации Международным комитетом. Эта информация появилась только в российских СМИ. Наши немецкие коллеги обратили на это внимание и сразу подали официальное заявление, что такие действия не допустимы. Мы чуть позже среагировали, потому что не читаем российской прессы. Мы тоже потом подали запрос, почему так произошло, но внятного ответа не получили.

– И нашему успеху все удивляются, особенно за рубежом. Международные специалисты понимают, что такое выигрывать в большом спорте незрячим, людям с проблемой опорно-двигательного аппарата. Поэтому на сегодняшний день Украина удивляет весь мир. И все же основная причина нашего успеха – это команда. Мы делаем чрезвычайные вещи по администрированию, по менеджменту. Прошлым летом была Дефлимпиада, и мы там заняли 2 место в общем зачете.

Больше – смотрите в программе.

Теги: Новости спорта Паралимпиада-2018
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Рівні
сегодня, 17:09 Рівні "бойової готовності" в країнах Європи
Дід Панас 355
Для чого українська влада приймає закони, які лише посилюють тиск на бізнес
сегодня, 16:00 Для чого українська влада приймає закони, які лише посилюють тиск на бізнес
129
Новий президентський термін: що загрожує Путіну на міжнародній арені
сегодня, 15:01 Новий президентський термін: що загрожує Путіну на міжнародній арені
Блог Медіа 2062
Как увеличить скорость интернета дома: полезные лайфхаки
сегодня, 15:50 Как увеличить скорость интернета дома: полезные лайфхаки
550
Ко Дню поэзии: 10 стихотворений об Украине без цензуры
сегодня, 13:30 Ко Дню поэзии: 10 стихотворений об Украине без цензуры
1143
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук