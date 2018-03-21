Мы – лидеры, с нами соревноваться было трудно, – Сушкевич об успехе на Паралимпиаде-2018

Об успехах украинской сборной на Паралимпиаде-2018 – в интервью 24 Каналу рассказал президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич.

– В целом по количеству медалей мы четвертые. По количеству золотых медалей мы также четвертые в мире. Также мы стали шестыми по "качеству" медалей. И стоит обратить внимание, что наша сборная выступает только в двух дисциплинах – лыжные гонки, биатлон и сноуборд. Зато, другие страны имели своих спортсменов в 5-6 видах спорта. И если взять только биатлон, то мы первые в мире по количеству медалей в этом виде спорта и вторые по "золоту". Если брать лыжные гонки, то мы третьи по всем показателям. Фактически, по тем дисциплинам, в которых мы выступали, мы абсолютные лидеры, и даже скажем так, что с нами трудно было тягаться.

– Худшее, что российский лидер Михалина Лысова (она завоевала "бронзу" в лыжной гонке на нынешних соревнованиях – 24), которая не должна была быть на Паралимпиаде, которая была в списке Макларена (список тех, кого поймали на допинге – 24), которая не была допущена до соревнований, в день открытия Паралимпиады вдруг появилась без объявления, без соответствующей регистрации Международным комитетом. Эта информация появилась только в российских СМИ. Наши немецкие коллеги обратили на это внимание и сразу подали официальное заявление, что такие действия не допустимы. Мы чуть позже среагировали, потому что не читаем российской прессы. Мы тоже потом подали запрос, почему так произошло, но внятного ответа не получили.

– И нашему успеху все удивляются, особенно за рубежом. Международные специалисты понимают, что такое выигрывать в большом спорте незрячим, людям с проблемой опорно-двигательного аппарата. Поэтому на сегодняшний день Украина удивляет весь мир. И все же основная причина нашего успеха – это команда. Мы делаем чрезвычайные вещи по администрированию, по менеджменту. Прошлым летом была Дефлимпиада, и мы там заняли 2 место в общем зачете.

Больше – смотрите в программе.