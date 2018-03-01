Мы бесконечно латали одни и те же дыры, – глава "Укрзализныци" о состоянии парка тепловозов

Украинский парк тепловозов находится в таком запущенном состоянии, что его уже нет смысла ремонтировать. Старым тепловозам надо искать замену.

Такое мнение в прямом эфире программы "Что это было?" выразил исполняющий обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

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"У нас есть опыт последних 25 лет, когда практически все эти годы мы тратили деньги не на обновления (парка тепловозов — 24), а на ремонт. То есть мы бесконечно латали одни и те же дыры. И технический осмотр каждые три — не случайность. Это такое состояние изношенности техники. Это и привело к тому, что мы тратили средства на постоянные ремонты. Были просто в замкнутом цикле. И очень трудно из него выйти без качественного скачка. Этот вопрос вовремя не решили. Техника стала непригодной. Ее надо заменить", — отметил Кравцов.

Он отметил, что от приобретения новой техники Украина выиграет гораздо больше.

Что касается новой техники, то это экономия 25% средств на топливе, 70% -80% в маслах, экономия на обслуживании. Если наши тепловозы сейчас заходят на техническое обслуживание раз в три дня, то новые будут заходить раз в три месяца,

— добавил глава "Укрзализныци".

Напомним, что американская компания General Electric и ОАО "Укрзализныця" подписали рамочное соглашение на 1 миллиард долларов США по поставкам тепловозов, их локализации и обслуживанию. Соглашение вызвало шквал критики из-за того, что избрание компании-поставщика тепловозов было выбрано не на конкурсной основе, и сумму, которую украинские налогоплательщики заплатят за тепловозы.