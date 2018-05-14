"Мы будем платить больше": эксперт рассказал, вырастут ли цены на электроэнергию

Глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк рассказал, что тарифы на электроэнергию вырастут не сильно.

Об этом пишет "Экономическая правда".

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Да, мы будем платить больше, но не смертельно. Если мы сейчас платим 0,9 грн за кВт-ч и 1,6 грн за кВт-ч, то поляк платит 4 грн за кВт-ч, болгарин – 5 грн за кВт-час. Я не говорю о Германии, где платят до 10 грн за кВт-час. Зато они имеют нормальные условия электроснабжения,

– отметил Вовк.

В то же время Дмитрий Вовк не озвучил конкретные цифры, на сколько вырастет электроснабжение.

Также он добавил, что "RAB может заработать тогда, когда компании проведут качественные слушания, не будет политизации, и все потребители будут иметь выбор".

Напомним, С 10 января 2018 года вступило в силу постановление Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 27.07.2017 №972, что предоставляет возможность ввести в действие RAB-регулирование для облэнерго.



На самом деле аббревиатура RAB (regullatory asset base) дословно переводится как "регулируемая база инвестированного капитала". Сложная методика для расчета тарифа с прицелом на привлечение инвестиций, но надо разобраться, потому что мы будем платить за это из собственных карманов. Так же как и формула "Ротердам+" была чем-то сложным и непонятным несколько лет назад, но сильно отразилась на кошельках украинцев, так же и RAB-регулирование – это еще одно ярмо на шею украинскому потребителю.