Мы будем требовать нового закона о выборах, мы будем за него бороться, – Садовый

В Киеве на площади Конституции продолжается Всеукраинская акция за избирательную реформу.

"Объединение "Самопомич" – единственная парламентская фракция, которая поддерживает активистов в их требованиях – отмена "мажоритарки" и введение открытых партийных списков. Об этом говорится на сайте партии.



Как отметил во время обращения к активистам лидер "Объединения "Самопомич" Андрей Садовый, нынешняя власть во время Майдана "била себя в грудь и обещала отдать жизнь за Украину". Однако, по его убеждению, все свелось к обману и воровству.



"Вердикт сегодняшним властям выносит минимум то, что за последний год из Украины выехало около миллиона человек. Для сравнения – это население Тернополя, Сум и Херсона вместе взятых. Люди просто уезжают, и очень часто это образованные и мудрые люди, которые потеряли надежду. Но я также благодарю тех, кто приехал в Киев на эту акцию. Это наша страна, и мы должны за нее бороться", – сказал Андрей Садовый.

Он также привел данные рейтинга, опубликованного Всемирным экономическим форумом: среди сотни стран Украина занимает 34 место по готовности людей к технологическим изменениям. А по готовности органов государственной власти – 94-е.



"Нам часто говорят, что люди выбирают во власть себе подобных. Но здесь мы видим, что украинцы намного мудрее и образованнее тех, кто есть сегодня в высоких кабинетах. Как изменить эту ситуацию? Надо добиться, чтобы был принят новый избирательный кодекс – пропорциональная система с открытыми списками. Тогда мы с вами будем иметь своих представителей во власти ", – акцентировал лидер "Самопомочи".



Андрей Садовый отметил, что акцию за избирательную реформу поддерживает многие политические силы. Однако на площади перед парламентом точно нет партий большинства: "Они сидят в кабинетах и ​​думают, как снова нас обмануть. И я могу твердо сказать – я, все мои друзья и все мы с вами сделаем все возможное, чтобы им это не удалось. Мы будем требовать нового закона, мы будем за него бороться. И мы все вместе должны прийти на выборы и проголосовать, чтобы к власти приходили честные, ответственные, моральные люди".