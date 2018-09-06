15:05
6 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
26°C 15°C
  • пятница
    24°C 20°C
  • суббота
    18°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. День перевернутого календаря. Беда России
Вєсті Кремля
21:48, 4 сентября
Вести.UA. Открытый рот Ляшко. Испорченный сентябрьский праздник
Вєсті.UA
20:13, 4 сентября
Как чиновники освоили новые схемы, в результате которых в бюджет не доходят сотни миллионов грив
ЦРУ
09:00, 5 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Тотальная цензура
Згадати все
13:54, 5 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Мы будем требовать нового закона о выборах, мы будем за него бороться, – Садовый

18 Читати новину українською
Андрей Садовый
Андрей Садовый / galinfo.com.ua

В Киеве на площади Конституции продолжается Всеукраинская акция за избирательную реформу.

"Объединение "Самопомич" – единственная парламентская фракция, которая поддерживает активистов в их требованиях – отмена "мажоритарки" и введение открытых партийных списков. Об этом говорится на сайте партии.

Как отметил во время обращения к активистам лидер "Объединения "Самопомич" Андрей Садовый, нынешняя власть во время Майдана "била себя в грудь и обещала отдать жизнь за Украину". Однако, по его убеждению, все свелось к обману и воровству.

"Вердикт сегодняшним властям выносит минимум то, что за последний год из Украины выехало около миллиона человек. Для сравнения – это население Тернополя, Сум и Херсона вместе взятых. Люди просто уезжают, и очень часто это образованные и мудрые люди, которые потеряли надежду. Но я также благодарю тех, кто приехал в Киев на эту акцию. Это наша страна, и мы должны за нее бороться", – сказал Андрей Садовый.

Он также привел данные рейтинга, опубликованного Всемирным экономическим форумом: среди сотни стран Украина занимает 34 место по готовности людей к технологическим изменениям. А по готовности органов государственной власти – 94-е.

"Нам часто говорят, что люди выбирают во власть себе подобных. Но здесь мы видим, что украинцы намного мудрее и образованнее тех, кто есть сегодня в высоких кабинетах. Как изменить эту ситуацию? Надо добиться, чтобы был принят новый избирательный кодекс – пропорциональная система с открытыми списками. Тогда мы с вами будем иметь своих представителей во власти ", – акцентировал лидер "Самопомочи".

Андрей Садовый отметил, что акцию за избирательную реформу поддерживает многие политические силы. Однако на площади перед парламентом точно нет партий большинства: "Они сидят в кабинетах и ​​думают, как снова нас обмануть. И я могу твердо сказать – я, все мои друзья и все мы с вами сделаем все возможное, чтобы им это не удалось. Мы будем требовать нового закона, мы будем за него бороться. И мы все вместе должны прийти на выборы и проголосовать, чтобы к власти приходили честные, ответственные, моральные люди".

Теги: Новости политики Выборы Президента 2019 Самопомич Андрей Садовой
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему фирменный сервис всегда лучше гаражного
5 сентября, 12:01 Почему фирменный сервис всегда лучше гаражного
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук