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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Мы будем требовать от Антикоррупционного суда законных и справедливых приговоров, – Холодницкий

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Назар Холодницкий
Назар Холодницкий / 24 канал

Для меня важна не должность ради должности, а возможность и рычаг что-то изменить, если мы хотим, чтобы в нашей стране под лозунгами борьбы с коррупцией строилось новое НКВД, то САП участие в этом принимать не будет. Потому что решения должны быть не популярными, а законными и справедливыми.

Об этом в интервью 24 каналу рассказал председатель САП Назар Холодницкий.

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"Это мы требуем от вновь созданного, по крайней мере на бумаге созданного, Антикоррупционного суда. Мы не требуем от них обвинительных приговоров по всем делам, мы требуем и будем просить законные и справедливые приговоры. А эти приговоры будут такими только тогда, когда будет объективный и независимый подход к анализу и оценке доказательств", – рассказал Холодницкий.

По его словам, нельзя делать каждый раз PR-компанию и обвинять человека в том что он преступник только за то, что он занимает какую-то должность.

"У нас все эти громкие задержания только на основании того, что человек занимает определенную должность. Судья плохой, потому что он судья, а наша задача доказать, что это судья, который брал или не брал взятку", – сказал Назар Холодницкий.

Делать PR-компании на основании предпочтений в Facebook и комментариев диванных или телевизионных экспертов, которые утром рассказывают про урожай картошки, а вечером рассказывают о борьбе с коррупцией в государстве и мире, я этого делать не буду, на такую аферу не подписывался,
– отметил председатель.

Он также отметил, если кому-то нужен прокурор, который будет статистом и будет подписывать все, что надо, то это не к нему.

К сожалению, я был свидетелем событий, когда голосуют за одно, подписывают другое, а печатают третье. Поэтому когда закон об Антикоррупционном суде будет напечатан в "Голосе страны", тогда я его сяду прочитаю и прокомментирую. А комментировать его ни руководитель САП, ни руководитель НАБУ не должны, ведь мы являемся участниками процесса и мы будем приносить дела в этот суд,
– заявил Холодницкий.

Председатель также добавил, что они не должны комментировать процесс отбора судей, их количество, потому что для этого созданы все необходимые органы.

Теги: Новости Украины Новости политики САП Назар Холодницкий Антикоррупционный суд Коррупция
Источник: 24 Канал
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