Мы честно информируем: из-за закона №1210 экспорт руды исчезнет – финансовый директор Метинвеста

Законопроект №1210, предусматривающий увеличение рентной ставки на добычу железной руды, может привести к тому, что экспортировать руду станет невыгодно. Это повлечет за собой остановку предприятий.

Об этом OBOZREVATEL рассказала финансовый директор группы "Метинвест" Юлия Данкова. По ее словам, из-за принятия законопроекта, возможно, придется сокращать производство, соответственно, и рабочие места. В частности, только один Кривой Рог может потерять десятки тысяч рабочих мест.

Это экономические бизнес-реалии. На наших предприятиях в Кривом Роге работает около 20 тысяч человек, то есть, 60 тысяч человек вместе с семьями. Если говорить о подрядных организациях, которые работают и поставляют продукцию и свои услуги для этих предприятий, то это еще вдвое больше людей. Это не страшилка, это большой риск, который органы власти не имеют права не учитывать. Мы здесь очень прозрачны и честно информируем об этом. К сожалению, это может стать реальностью,

– отметила Данкова.

По ее словам, добыча железной руды – это узкий сегмент, но он приносит в Украину экспортную выручку, налог на прибыль и рабочие места.

"Это новшество (законопроект №1210 – ред.) я, как представитель отрасли и экономист, не могу поддержать. Более того, опираясь на выводы МВФ и международных экспертов, правительство декларировало, что доля налогов горных предприятий должна составлять 40% от его чистой прибыли. А в случае принятия законопроекта №1210 паритет, когда пользователь недр получает 60% экономической выгоды от добычи, а государство 40%, будет нарушен: государство получит более 85%, а пользователь не сможет финансировать свои инвестпроекты. При таком раскладе следующим шагом станет остановка деятельности недропользователей, то есть выгода государства будет непродолжительной", – добавила Данкова.

Отметим, законопроектом №1210 предлагается не только повысить рентную плату за добычу железной руды с 8% до 10%, но и увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки НБУ – сегодня это 33%. Также предлагается в качестве базы для налогообложения брать стоимость товарной продукции (в т.ч. концентрата, агломерата, окатышей) с содержанием Fe62-67% вместо стоимости добытой руды с содержанием Fe16-30%.



Как сообщалось ранее, международная аудиторская компания PWC провела исследование согласно которому изменения в Налоговый кодекс, заложенные в законопроекте №1210, сделают рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли предприятий почти в 10 раз больше, чем в России, а также станут выше, чем в Австралии, Бразилии и Китае.