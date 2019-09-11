Мы даем слишком много власти в одни руки, – нардеп об инициативе Зеленского распустить ЦИК

Об обновлении ЦИК

Президент Владимир Зеленский направил в Раду представление с требованием досрочно распустить Центральную избирательную комиссию. По мнению Гузя, эта инициатива была достаточно неожиданной и может быть обусловленной желанием контролировать еще один из государственных органов.

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Отметим, что причиной такого решения, по словам президента, стала "политическая предвзятость и недостаточная взвешенность" комиссии и судебные иски к ней.

По его мнению, решение о роспуске ЦИК пока не ко времени. Гузь отметил, что был одним из тех членов профильного комитета, который воздержался по этому вопросу.

Что говорит о роспуске ЦИК закон?

Полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента Украины. Для этого необходимы голоса не менее двух третей от его конституционного состава.

Депутат рассказал, что спросил представителя президента в Раде Руслана Стефанчука, какие замечания серьезного уровня есть к ЦИК. Ведь он их не увидел ни от международных структур, ни от украинских, таких как ОПОРА.

Возможно, были какие-то помарки или не совсем идеальные решения. Но на выборах победил Зеленский, победила "Слуга народа". То есть фактически оппозиция. И не было больших замечаний. Я лично воспринимаю это как попытку командовать,

– заверил политик.

"Стефанчук ответил, что обращаться в Раду по этому поводу – прерогатива президента. Поэтому 300 депутатов решат судьбу этого обращения. Как по мне, это не ответ", – добавил Гузь.

И пояснил, что общество должно понимать основания. Ведь ЦИК избирается на семь лет – для того, чтобы быть органом, более или менее независимым от любого созыва парламента.

Народный депутат считает, что брать под свой контроль все структуры подряд, в том числе силовые, правительство, НАПК, ГБР, НАБУ, а теперь и ЦИК – это значит несколько дисбалансировать власть.

Мы даем слишком много власти в одни руки. ЦИК должна быть взвешенной и где-то отстраненой. Надеюсь, что 300 голосов в зале не будет. Потому что просто потому, что захотелось – это не совсем правильно,

– отметил нардеп.

"Думаю, что реальная причина такой инициативы на Банковой – контролируемая Центральная избирательная комиссия", – подытожил Гузь.

К слову, в Центризбиркоме уже отреагировали на желание Зеленского распустить комиссию. Председатель ЦИК Татьяна Слипачук утверждает, что ведомство под ее руководством работало независимо и "равноудаленно" от всех политических партий.

О быстрых решениях Рады

Новая Верховная Рада очень быстро хочет показать результат, а потому в первые дни своей работы принимает большое количество законопроектов. Игорь Гузь положительно отреагировал на такое желание Рады. Однако видит в этом и негативные намерения.

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"Я думаю, что такое желание – это, с одной стороны, очень быстро показать результаты. И это похвально. А с другой стороны, это вот так передавить", – сказал Гузь.

По его словам, за "Слугу народа" проголосовало шесть миллионов избирателей. Это очень много, это наибольше за 28 лет независимости. Но у нас проживает всех избирателей в Украине 28 миллионов. 22 миллиона избирателей или не голосовали, или не пришли на участки, но они тоже граждане.

То есть говорить о том, что нас больше и мы сделаем все, что захотим, и мнение меньшинства не важно, так нельзя, поэтому должна быть дискуссия и так дальше,

– подчеркнул депутат.

Он добавил, что во время микросогласительного совета в кабинете Дмитрия Разумкова они договорились спокойно работать по процедуре, услышав разные мнения, чтобы не нагнетать ситуацию.

К слову, по данным издания "Украинская правда", идея, что Верховная Рада за пол года должна проголосовать как можно больше законов, в значительной степени принадлежит председателю Офиса Президента Андрею Богдану.

Об отзыве депутата партией

Избранник от депутатской группы "За будущее" Игорь Гузь считает, что самым большим ударом по парламентаризму в Украине может быть инициированное решение об императивном мандате. Это означает, что руководство партии сможет отозвать своего депутата за что угодно.

Отметим, что сразу после инаугурации президента Зеленского велись дискуссии относительно предложенной поправки от фракций – уточнения норм об императивном мандате.

Что такое императивный мандат?

Это перечень условий, при нарушении которых народного депутата могут отозвать и он перестанет быть депутатом. В наших широтах императивный мандат – явление, которое очень способствует распространению партийных диктатур. Потому что поводом для отзыва мандата у депутата может стать нежелание голосовать так, как говорит партия.

Но от этой идеи все же отказались. Ведь Конституция говорит, что в Украине действует принцип свободного депутатского мандата, согласно которому народный депутат Украины берет на себя обязательство выполнять свои обязанности в интересах всех украинцев и представлять весь украинский народ. Следовательно, голосования депутата против линии партии/фракции не противоречат Конституции.

"Не надо кнопкодавить, выходить из фракции, присутствовать или прогуливать. То есть, ты мне не нравишься по разным причинам, что-то не так сказал или не так посмотрел, и мы тебя лишаем мандата", – так принцип императивного мандата объяснил Гузь.

Это будет рабство, которое заставит держать в страхе любого депутата любой фракции. Не только "Слуги народа",

– подчеркнул он.

Гузь убежден, что такое решение может стать катастрофой для Верховной Рады. А не, например, неприкосновенность. Политик также отметил, что уже есть немало депутатов от разных фракций, которые действуют по своему усмотрению.

"Это не означает, что они не прислушиваются к партийной линии, однако в отдельных вопросах они удерживаются и выражают свое мнение. Это нормальный процесс. Люди должны иметь свою позицию. Она важна, если обоснована", – считает нардеп.