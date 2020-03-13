Мы действуем на опережение: Садовый рассказал о карантине во Львове

Во Львове 13 марта 2020 года состоялось заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, во время которого был принят ряд важных решений. В частности, в городе закрыли все кинотеатры, театры, крупные спортивные комплексы, не будут проводиться конференции и форумы.

Исключение составляют собрания с количеством до 50 человек, если это необходимо для обеспечения безопасности города. Об этом в эфире программы "Pro новости" рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

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Мэр отметил, что люди с пониманием отнеслись к такому решению. Он добавил, что попросил владельцев продуктовых магазинов и аптек продолжать работу в обычном режиме, или даже работали круглосуточно.

Также Андрей Садовый сообщил, что власти выделили дополнительно из резервного фонда 50 миллионов гривен, в частности, аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких – 24 канал). Во Львове пока их есть только около 100, но по его словам, за 2-3 недели может возникнуть потребность в большем количестве. Однако, главной задачей остается их приобрести.

Потому что их нет в свободной продаже. Склады фактически пустые. Ожидаем содействие Министерства здравоохранения,

– пояснил мэр Львова.

Он отметил, что власть работает над расширением количества коек в больницах. Ведь сейчас готовы 300 коек, расположенных в инфекционной больнице. "Мы работаем немножко на опережение, так как штаб, который работает во Львове уже 2 недели, анализирует ситуацию, в частности, и в других городах мира. Мы очень часто немножко даже идем на пол шага вперед", – рассказал Андрей Садовый.

Мэр отметил, что Львов – один из крупнейших городов на пути из ЕС. Он также поддерживает решение о закрытии въезда для иностранцев, и считает это своевременным.

И то, что введен карантин, это также своевременное решение, так что лучше не заболеть, чем потом героически лечиться,

– отметил Андрей Садовый.

Он добавил, в это время очень важно понимать, что здоровый образ жизни, нормальный сон, здоровая пища – это те вещи, которые усиливают нашу иммунную систему. "Этот мир не просто изменится – мы его не узнаем. То, что было до сих пор, это будет совсем другая реальность, которую мы даже не можем представить", – прокомментировал мэр Львова.

Коронавирус в Украине: последние новости

По состоянию на 13 марта в Украине подтверждено 3 случая заражения коронавируса. Уже умерла первая жертва. Пациентку из Радомышля Житомирской области, в которой вчера подтвердили коронавирус, не удалось спасти. Смерть женщины подтвердил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

В ведомстве добавили, что под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, и другие люди, с которыми она контактировала. Умершая женщина находилась в группе риска. Как известно, старшее поколение людей наиболее уязвимое к инфицированию коронавируса Covid-19 с летальным исходом.

Семья умершей женщины находится на самоизоляции и под усиленным наблюдением патрульной полиции. Кроме того, местным правоохранителям предписано вести усиленный режим службы. В Радомышле Житомирской области объявлено чрезвычайное положение.

Украинскую границу закрыли для иностранцев на 14 дней. Граждане Украины, однако, смогут вернуться. Всех, кого возвращается из стран, где неблагополучная ситуация с коронавируса, отправлять на обсервацию.

В Черновцах, где находится двое пациентов с коронавируса, действует строгий карантин: обучение отменили, закрыли крупнейший в области рынок, а также ограничили посещение спорткомплексов.

С 12 марта по 4 апреля в Украине действует общенациональный карантин с отменой обучение в школах, вузах и садах, соревнований с болельщиками, концертов и тому подобное.

Украина закрыла некоторые КПП на границе с оккупированным Донбассом.



Как защититься от коронавируса: советы / Инфографика 24 канала