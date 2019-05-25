Мы добьемся освобождения наших моряков, – Зеркаль о суде "Украина-Россия" в Гааге

Трибунал в Гааге рассмотрит иск Украины против России о нарушении последней норм международного права в Черном и Азовском морях. Основная цель иска Украины – освободить и вернуть в Украину пленных Россией украинских моряков.

Елена Зеркаль на своей странице в Facebook напомнила, что Украина обратилась в Трибунал в Гааге относительно "обязательства России освободить наши военные корабли и вернуть их под наш контроль, прекратить уголовное преследование против наших 24 моряков, а также освободить их и вернуть в Украину".

Читайте также: Россия где-то потеряла 80 пленных украинцев, – Марчук о принципе "всех на всех"

"Иммунитет военных кораблей является основополагающим принципом международного морского права. И любые меры, предписанные Трибуналом, помогут освободить наших моряков", – подчеркнула Зеркаль.

По ее словам, дальнейшие шаги МИД Украины она расскажет "сразу после объявления приказа Трибунала".

Биография Елены Зеркаль: что известно о дипломате, которая отказалась от должности в АП

Чиновник также напомнила, что "в деле Arctic Sunrise 2013 года Россия освободила людей в течение месяца от принятия Трибуналом приказа. А в другом похожем деле, относительно Enrica Lexie, ситуация была сложнее – но и в нем люди были возвращены на родину".

Поэтому я убеждена, что мы добьемся освобождения наших моряков и их возвращения в Украину!

– подытожила Зеркаль.

К слову, 12 июня 2018 года Украина подала в Международный суд ООН меморандум о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации.