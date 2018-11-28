Мы должны были проверить, доступно ли Азовское море для Украины, – Дейнега о конфликте на Азове

В воскресенье, 25 ноября, корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных, в результате чего Россия взяла в заложники 24 украинских моряков, 6 из которых были ранены. Наши буксиры должны были проверить, доступно ли Азовское море для Украины.

Такое мнение высказал основатель организации "Вернись живым" Виталий Дейнега в прямом эфире 24 канала.

Читайте также: "Большая война за маленький проход": реакция мира на агрессию России в Азовском море

Как рассказал Дейнега, украинские корабли уже более месяца ходят под Керченским мостом. "Мы просто должны были проверить, насколько вообще Азовское море доступно для Украины. Конечно, мы могли перевезти эти корабли по суше и до сих пор сомневаться, позволят ли нам их провести по морю", – отметил основатель организации "Вернись живым".

Если оно для нас недоступно, как это оказалось сейчас, то мы должны начинать международное давление. Мы не могли молча наблюдать, как оно становится для нас недоступно, как будто мы боимся в него зайти. Мы должны были ходить до тех пор, пока нас не остановят. Если нас остановят, то мы должны поднимать этот вопрос. Да, к сожалению, мы не можем взять и просто разбить Крымский мост, деоккупировать Крым и освободить Донбасс,

– ответил Дейнега.

По его словам, Порошенко не мог каким-то образом знать о нападении на украинские корабли или даже быть причастным к этому.

"То, что наши корабли ходили и с точки зрения россиян, провоцировали их – это абсолютно нормальное решение. Но то, решает ли это военное положение – это другой вопрос. Меня раздражают те аргументы "заговора", что якобы Порошенко договорился с Путиным, чтобы тот на нас напал. Я считаю, что мы должны выбросить этот аргумент из дискурса. Только использование идеи с военным положением является признаком того, что Порошенко хотел отсрочить выборы. Ведь из любой ситуации политики в Украине хотят получить себе пользу", – добавил Дейнега.

Больше смотрите в выпуске программы "Что это было" за 29 ноября

Что случилось в Азовском море и почему это получило такой резонанс?25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.

Впоследствии в Кремле такие меры объяснили тем, что Украина осуществила провокацию – к примеру, когда российская сторона, в частности, требовала немедленно остановиться, украинские корабли якобы никоим образом не реагировали и осуществляли опасное маневрирование. Также в ведомстве заявили, что во время конфликта возле Керченского пролива на украинских кораблях вроде развернули артиллерийские установки, подняли их на 45 градусов и направили в сторону российских кораблей.