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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Нужно подождать, когда украинская власть скажет, на каких условиях освободили пленных, – эксперт

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      Об освобождении украинских политзаключенных и моряков из российского плена, о причастности к этому Медведчука и заключенных крымчанах в прямом эфире 24 канала рассказала соучредитель организации "Крым-SOS" Тамила Ташева.

      Об освобождении украинских пленных

      "Важнейшим является то, что мы вернули наших граждан, тех пленников, которые более 5 лет находились в российских тюрьмах и были невиновными. Поэтому говорить сейчас о том, как и почему так произошло – очень сложно", – подчеркнула правозащитница.

      Важно! Обмен пленными состоялся: что об этом известно

      Тамила Ташева не считает это освобождение пленных изменой, которая сейчас вырисовывается в определенных соцсетях.

      Потому что легко говорить "а давайте, еще подождем, пусть они посидят там и побудут нашими солдатами на информационном уровне", но их (пленных, – 24 канал) ждут родные, они губят здоровье, как к примеру Клих. Сейчас мы должны подождать, когда украинская власть скажет, как это происходило и на каких условиях,
      – ответила Ташева.

      И добавила, что в ближайшее время Офис Президента скажет, какие договоренности были между Зеленским и Путиным.

      обмін полоненими, звільнені українці
      Украинцы, вернувшиеся из российского плена / инфографика 24 канала

      Помогал ли Медведчук освобождать украинских пленных

      Пророссийские телеканалы пропагандируют, что Виктор Медведчук принимал участие в освобождении украинских политзаключенных и моряков из российского плена. Может ли это быть правдой?

      "Все переговоры, которые велись со стороны ОП, проводились предыдущей властью и другими представителями. Мне об этом не очень известно, но на самом деле в этот процесс было вовлечено ограниченное количество людей, поэтому не уверена, что та роль которую приписывают Медведчуку является реальной", – сказала эксперт.

      Больше о спекуляции и пиаре Медведчука в обмене пленными читайте в материале 24 канала

      Тамила Ташева отметила, что нужно вспомнить, что Медведчука полтора месяца назад отстранили от трехсторонней минской контактной группы.

      Что известно о пленных крымчанах?

      По ее словам, более 60 людей, которые находятся за решеткой в оккупированном Крыму. "Это самая большая группа людей, которая содержится на территории Крымского полуострова. Подавляющее большинство из них – это крымские татары", – добавила она.

      Как их освободить? Тамила Ташева ответила, что продвигать это дело довольно сложно. "Если говорить о крымских татар и мусульман, то их, в первую очередь, преследуют по этническому признаку и принадлежности к религиозной группе. Есть несколько правозащитников, но мы заметили, что в основном их и заключают, а также активистов "Крымской солидарности", – подытожила правозащитница.

      Скільки українців в полоні росії
      Сколько украинцев осталось в плену России / инфографика 24 канала

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      Теги: Крымские татары Новости политики Новости Украины Обмен пленными Украинцы в плену РФ Виктор Медведчук Украина – Россия Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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