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      Мы должны стать новым Китаем для американских и британских компаний, – "Общее дело"

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      Александр Данилюк
      Александр Данилюк

      Украина должна выйти на экономический уровень Польши за 10 лет, потому что работники, которые сегодня выехали в Европу, еще могут вернуться, но когда их дети пойдут в школу, мы, как государство, потеряем их навсегда.

      Шансы изменить экономическую ситуацию в Украине есть, но сначала мы должны не допустить российский реванш на выборах 2019 года. На этом, собственно, и нужно сконцентрироваться в ближайшие месяцы. Об этом заявил в интервью Gazeta.UA Александр Данилюк, лидер общественной организации "Общее дело", зарегистрированный кандидатом в президенты Украины.

      Данилюк считает, что Украина должна сконцентрироваться на стимулировании экспортно ориентированной промышленности, поддержке высокопроизводительного сельского хозяйства (которое базируется на небольших фермерских хозяйствах) и государственном контроле за финансами. "Сохранение сырьевой пост-колониальной модели экономики – это в средне срочной перспективе угроза не менее страшная, чем российский реванш. Сегодня 5-7 миллионов украинцев находятся в Европе. Еще пять лет и мы превратимся в страну пенсионеров. Это фактически банкротство государства", – пояснил Александр Данилюк, адвокат по образованию.

      Министр экономики Оксана Маркарова говорит, что мы планируем достичь нынешнего уровня Польши лет через 50. Это крах. Потому что означает, что Украина следующие несколько поколений не имеет шансов догнать Польшу. А эта страна вошла в 20-ку развитых за последние 20 лет за счет того, что делали все выше сказанное. Плюс – привлекали прямые иностранные инвестиции. Эффективно сотрудничали с Германией – ряд крупных немецких корпораций перенесли производства на территорию Польши.

      "То же самое может быть с Украиной. США ведут торговую войну с Китаем. Мы можем стать новым Китаем для компаний с американским и после Brexit с британским капиталом. Области, которые граничат с Европейским Союзом, должны стать территориями приоритетного экономического развития, там должны были бы быть размещены промышленные зоны", – утверждает Данилюк.

      Глава "Общего дела" критически оценивает риторику Министерства финансов относительно поисков дополнительных возможностей наполнения бюджета и считает такую позицию "левацкой":

      "Функция правительства должна заключаться в том, чтобы Украина, которая занимает 131-е место по ВВП, перешла в первую сотню, 50-ку, 20-ку. Если у нас ВВП на душу населения в год составляет 2,5 тысячи долларов, то как бы ни старались, больше не заберете. Каждую пятую гривну у гражданина забирают из кармана как НДС. В Великобритании на продукты, лекарства, другие необходимые вещи НДС не начисляют. А такой высокий налог характерен для стран, где нет налогового учета, а экономика находится в тени", – утверждает Данилюк.

      Также глава "Общего дела" считает, что Украина не должна отказываться от сотрудничества с международными валютными и кредитными институтами, потому что более дешевых денег, чем под 3-4 процента от МВФ мы не найдем. Но государство должно наращивать внутренний валовой продукт. Увеличение продукции, которую Украина производит и экспортирует – единственный путь к уменьшению государственного долга.

      Александр Данилюк зарегистрирован как кандидат в президенты Украины, один из лидеров Революции Достоинства, экс-советник министра обороны и руководитель Центра оборонных реформ. Специализируется на национальной безопасности и противодействии российской гибридной агрессии. Читал лекции в Национальном университете обороны США, в Школе специальной войны имени Кеннеди.

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      Теги: Министерство финансов Украины
      Источник: 24 Канал
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