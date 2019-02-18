"Мы должны там быть": воины трогательно обратились к украинцам в годовщину боев за Дебальцево

Четыре года назад, 18 февраля 2015 года, более две с половиной тысячи украинских военнослужащих окончательно оставили позиции на Дебальцевском плацдарме и отошли на новые рубежи обороны к юго-западу от города. По официальным данным, непосредственно во время выхода погибли 19 военных, еще 13 пропали без вести, а 17 попали в плен.

Трогательное видео с воспоминаниями опубликовала 10 горно-штурмовая бригада на своей странице в Facebook. Воины, входящие в ее состав, защищали Дебальцево в составе других подразделений.

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Острейшая фаза боев за Дебальцево началась в январе 2015 года и продолжалась до февраля. Пророссийские боевики при поддержке подразделений Вооруженных сил России, пытались любой ценой ликвидировать Дебальцевский выступ и захватить Донецкий аэропорт. На штурм оккупанты пошли утром 17 февраля – продвинулись вглубь города и штурмовали лагерь сил АТО. Тогда украинские военные вынуждены были отступать.

Воины вспоминают: последний месяц был самым тяжелым, особенно – по ночам. Однако украинские военные уверены, что туда еще вернутся – и не только туда.

Кто там был, то знает, что там было. Думаю, мы там и будем. Мы должны там быть. Мы бы здесь не стояли!

– говорит воин с позывным "Китаец".

Те, кто выстояли в боях за Дебальцево, своих собратьев забыть не смогут.

"Бывает, снятся те люди и ты понимаешь в подсознании, что они не должны там быть и это все сон, но все равно приходят, разговариваем", – рассказал "Медведь".

Воины добавляют, есть ощущение незавершенного дела – его завершат, когда вернутся в Дебальцево.

Во время боевых действий в районе Дебальцево в период с 15 января по 18 февраля погибли 110 военнослужащих, 270 были ранены, 7 – попали в плен и 18 пропали без вести. За все время обороны Дебальцевского направления погибли 136, еще 331 военнослужащий ВСУ получил ранения.