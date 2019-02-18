10:09
18 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин живым из политики не уйдет. Террористическая карьера Путина
      Вєсті Кремля
      19:26, 16 февраля
      Вести.UA. Жир: Порошенко в опасности. Любовные послания политиков
      Вєсті.UA
      17:59, 16 февраля
      Незаконные застройки: как на землях МВД вырастают жилые кварталы
      ЦРУ
      09:00, 15 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      "Мы должны там быть": воины трогательно обратились к украинцам в годовщину боев за Дебальцево

      27 Читати новину українською
      Воины трогательно обратились к украинцам в годовщину боев за Дебальцево
      Воины трогательно обратились к украинцам в годовщину боев за Дебальцево / Фото из открытых источников

      Четыре года назад, 18 февраля 2015 года, более две с половиной тысячи украинских военнослужащих окончательно оставили позиции на Дебальцевском плацдарме и отошли на новые рубежи обороны к юго-западу от города. По официальным данным, непосредственно во время выхода погибли 19 военных, еще 13 пропали без вести, а 17 попали в плен.

      Трогательное видео с воспоминаниями опубликовала 10 горно-штурмовая бригада на своей странице в Facebook. Воины, входящие в ее состав, защищали Дебальцево в составе других подразделений.

      Читайте также: Годовщина боев за Дебальцево: украинский защитник вспомнил самые горячие события войны

      Острейшая фаза боев за Дебальцево началась в январе 2015 года и продолжалась до февраля. Пророссийские боевики при поддержке подразделений Вооруженных сил России, пытались любой ценой ликвидировать Дебальцевский выступ и захватить Донецкий аэропорт. На штурм оккупанты пошли утром 17 февраля – продвинулись вглубь города и штурмовали лагерь сил АТО. Тогда украинские военные вынуждены были отступать.

      Воины вспоминают: последний месяц был самым тяжелым, особенно – по ночам. Однако украинские военные уверены, что туда еще вернутся – и не только туда.

      Кто там был, то знает, что там было. Думаю, мы там и будем. Мы должны там быть. Мы бы здесь не стояли!
      – говорит воин с позывным "Китаец".

      Те, кто выстояли в боях за Дебальцево, своих собратьев забыть не смогут.

      "Бывает, снятся те люди и ты понимаешь в подсознании, что они не должны там быть и это все сон, но все равно приходят, разговариваем", – рассказал "Медведь".

      Воины добавляют, есть ощущение незавершенного дела – его завершат, когда вернутся в Дебальцево.

      Дебальцеве. 4 роки

      Дебальцеве. Пам’ятаємо всіх. Пам’ятаємо все. Повернемося!

      Опубліковано 10 Гірсько- Штурмова Бригада Неділя, 17 лютого 2019 р.

      Во время боевых действий в районе Дебальцево в период с 15 января по 18 февраля погибли 110 военнослужащих, 270 были ранены, 7 – попали в плен и 18 пропали без вести. За все время обороны Дебальцевского направления погибли 136, еще 331 военнослужащий ВСУ получил ранения.

      blog_ava
      Я верю Путину, – Трамп не поверил разведке ФБР о ракетах Северной Кореи
      сегодня
      378
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Дебальцево АТО
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Доброволец с Донбасса: Я не вернусь в Донецкую область – не хочу там жить
      сегодня , 09:03 Доброволец с Донбасса: Я не вернусь в Донецкую область – не хочу там жить
      Євгенія Мазур 3
      Письмо из Луганска: мир сошел с ума – краны чинит фельдшер, воду возит учитель
      сегодня , 08:40 Письмо из Луганска: мир сошел с ума – краны чинит фельдшер, воду возит учитель
      Ольга Черненко 824
      Главные новости 17 февраля: новый иск против Супрун, и Трампа выдвинули на Нобелевскую премию
      сегодня , 08:03 Главные новости 17 февраля: новый иск против Супрун, и Трампа выдвинули на Нобелевскую премию
      471
      Вороги Супрун, рейтинги кандидатів і Європа в небезпеці: топ-5 блогів тижня
      17 февраля , 22:00 Вороги Супрун, рейтинги кандидатів і Європа в небезпеці: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1019
      Самые смешные мемы недели: "самосожжение" Мосийчука и валентинки от украинских политиков
      17 февраля , 20:00 Самые смешные мемы недели: "самосожжение" Мосийчука и валентинки от украинских политиков
      305
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Украинский режиссер Марина Врода получила "Пальмовую ветвь"
       23 мая 2011 , 10:31
      Секс-скандал в армии: обвиняемый полковник потянул жертву в суд
       29 января , 20:48
      Почему Шахтер провалил матч с Манчестер Сити и чего ожидать после пощечины в Харькове
       24 октября 2018 , 13:00
      "Евробляхеры" пополнили бюджет пенсионного фонда на 0,7%
       24 января , 14:39
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук